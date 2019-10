Vijftiende Bike Life ATB tocht trekt ruim 550 deelnemers

EEN – Onder goede omstandigheden hebben afgelopen zondag 6 oktober ruim 550 deelnemers zich ingeschreven en meegedaan aan de 15e Bike Life ATB tocht vanaf het Ronostrand in Een. Het was nog even spannend hoe het parkoers er na de vele regenbuien zou uitzien, maar daar viel weinig over te klagen: droog en snel! Ondanks de concurrentie van de Hondsrug Clasic en Gieten zijn de organiserende verenigingen, Tfc Noad Peize en WTC Roden zeer tevreden met de opkomst. De dienstdoende EHBO’ers hoefden gelukkig niet in actie te komen. De mobiele pechulp van Bike Life moest dat enkele keren wel.