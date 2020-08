Vijftig jaar voor dezelfde baas: waar zie je dat nog?

RODEN – Na vijftig jaar in Roden te hebben gewerkt, nam Trienco Sloterwijk afgelopen week afscheid. Na zijn middelbare school kwam hij gelijk te werken bij Ucosan B.V., een distributiecentrum van Villeroy en Boch. Trienco kwam er op zijn zeventiende werken en het beviel zowel hem als zijn werkgever zó goed, dat hij liefst vijf decennia zou werken aan de Dwazziewegen. Donderdagochtend werd hij weggelokt bij zijn werkzaamheden om een probleem met een heftruck op te lossen. Aangekomen, met een handboek over heftrucks in zijn hand, werd hij verrast door enkele (oud) collega’s en zijn vrouw Seike. Trienco ontving een prachtig bloemstuk met een kleine heftruck erin en ging met een zelf te bouwen picknickbankje naar huis. Zijn collega’s herinneren hem als een humoristische alleskunner, die nu van een welverdiend pensioen mag gaan genieten.