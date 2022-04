Viktoria Starokozhko exposeert tijdens Kunstmonumenten Veenhuizen

‘Ik kom uit Oekraïne, door verkoop van mijn schilderijen help ik mijn landgenoten.’

PEIZE / VEENHUIZEN – Viktoria Starokozhko komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Charkov om precies te zijn. De stad die nu in puin is geschoten door de Russen en waar inwoners veel te lijden hebben onder de beschietingen. Haar ouders zijn gevlucht naar Duitsland. Op 23-jarige leeftijd bracht de studie haar naar Groningen. Farmacie werd de studierichting op de universiteit.

‘Kunst is een middel om gevoelens op het doek kwijt te kunnen. Om aandacht van de wereld te vragen voor wat echt belangrijk is, namelijk vrede en vrijheid. Dit is een dramatische tijd. Familie en vrienden zijn nog in Charkov. Het is allemaal heel verdrietig en je vraagt je telkens af, hoe kan ik helpen, wat kan ik doen? Nu ik via Kunstmonumenten in Veenhuizen op 7 en 8 mei mee kan doen aan de exposities daar, ga ik een deel van de opbrengt van mijn schilderijen beschikbaar stellen voor die mensen die het nodig hebben.’

Al meer dan 15 jaar schildert Viktoria. Vooral met olieverf en soms pastel. Wie kijkt op haar website artbyviktoria.nl, ziet dat er niet onverdienstelijk wordt geschilderd. Waardering voor haar werk is er alom. ‘Ik heb het mij allemaal zelf aangeleerd. In Oekraïne begon ik met potloden en schetsen. Van mijn zus kreeg ik voor mijn verjaardag een aantal schilderattributen cadeau. Vanaf dat moment heb ik mij ontwikkeld. Ik schilder heel graag de natuur in al haar uitingen. Het allermooiste is te zien in de natuur met zijn dieren, weilanden, vogels, zee, planten, bergen. Door te schilderen kan ik het leven in al zijn kleur en schoonheid in beeld brengen. ’

Ook in de wandelgangen van De Esrank in Peize aan de Zr. Kleveringastraat hangen een aantal schilderwerken van haar hand. Een gezicht op dalen en bergen in de Alpen in Duitsland. ‘Vooral in het najaar kan ik erg genieten van de kleurenpracht. Nu ben ik bezig met een erg groot schilderij dat de aarde uitbeeldt. Ik laat de aarde zien als een paardenbloem met al haar pluisjes die wegwaaien. Elk pluisje is een verhaal, een schilderij, op zichzelf. Zoveel pluizen, zoveel verhalen. Eigenlijk uit mijn schilderwerk zich in twee stijlen. De ene stijl is heel realistisch. De tweede stijl kent een mix van realiteit en surrealisme. Daar geef ik fantasie, gedachten en eigen interpretaties de vrije loop.’

In het weekend van 7 en 8 mei is er in het dorp Veenhuizen Kunstmonumenten Noordenveld. Een kunstroute door het dorp in allerlei karakteristieke panden laat het werk zien van amateur kunstenaars. Vrieso Rademaker is onder andere initiatiefnemer van deze kunstroute en geeft hiermee ook Viktoria een podium. ‘We willen in dit weekend vooral amateurkunstenaars de gelegenheid geven om gezien te worden. Kunst zien wij als een breed begrip. Schilderijen, beeldhouwen, vilt, houtbewerking, glaskunst, papierwerken, foto’s, textiel, veel is mogelijk. Er worden prachtige dingen gemaakt die beslist de moeite waard zijn om te exposeren. Het mooie van Veenhuizen is dat er tal van prachtige panden zijn die we mogen benutten als tentoonstellingsruimte. Zo kunnen bezoekers en genieten van de kunst en van al het moois dat het dorp Veenhuizen te bieden heeft. Het kunstweekend is van 10.00 tot 17.00 uur en is gratis voor iedereen te bezoeken.