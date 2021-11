Vinder schenkt stenen kanonskogel aan Museum Nienoord

LEEK – Van de vele giften aan Museum Nienoord verdient deze wel vermelding: Patrick Hummel uit Oldebroek heeft de stenen kanonskogel die hij vond tijdens zijn werk als boomverzorger geschonken aan Museum Nienoord, zodat de hele omgeving ervan kan komen meegenieten. Bij deze kogel werd als eerste gedacht aan Bommen Berend, wiens huurlingen in 1672 hier kwamen rondschieten. Maar museummedewerkers schatten deze kanonskogel nog ouder in. Deze kogel meet zo ’n 8 centimeter doorsnee, dus is geschikt voor huiskanonnen. En het materiaal is Bentheimer zandsteen. In de late Middeleeuwen importeerden de borgheren blokken natuursteen, om daar thuis ronde kogels uit te laten houwen. De borg Nienoord dateert uit het begin van de 16e eeuw; de kogel kan vanuit hier zijn afgevuurd maar ook door of vanuit een naburig, vijandig steenhuis. We weten dat de borgheren van Nienoord naburige steenhuizen lieten afbreken voor bouwmateriaal maar ook voor de eigen veiligheid. De Auwema’s bijvoorbeeld bleven geduchte concurrentie bieden aan de van Ewsums. Veel steenhuizen beschikten over een huiskanon, Nienoord had er in de tijd van Bommen Berend zelfs meer dan twintig. Wellicht kan deze kogel via de steensoort, het nog zichtbare houwwerk op het oppervlak of een ander detail nog eens worden gekoppeld aan andere informatie. Tot die tijd blijft het gissen hoe, wanneer en waarom de kanonskogel hier landde.

Hummel vond de kogel in de buurt van Nienoord waar de eeuwenoude kanonnen op hun oorspronkelijke plek staan. Bij de overhandiging schoof Gert de Vries aan als coördinator buitendienst van de gemeente. Zowel de familie van Hummel als die van de Vries bleek uit deze omgeving te stammen. Ze concludeerden dat de kogel zelfs zou kunnen zijn gehouwen of afgevuurd door een gezamenlijke voorouder.