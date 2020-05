Virus Alert!

Puur natuur

Ons huis en tuin zijn virusvrij. Gelukkig wel. Daar betaal ik voor. Elk jaar valt er een rekening in de bus en dan ben je weer een jaar lang vrij van computervirussen, als het goed is. Werkte dat ook maar zo in de natuur. ‘Echte’ virussen laten zich niet gemakkelijk ‘deleten’ en verspreiden zich razend snel. In je computer maar ook onder mensen en dieren.

Ik werk, als gevolg van een ‘echt’ virus, thuis. Ik kijk elke dag even naar de pimpelmezen in onze tuin. Ik geniet daarvan. Ze hebben een van onze nestkastjes als kraamkamer gekozen. Pa en ma Pimpelmees vliegen, onvermoeibaar, af en aan met gifgroene rupsjes in hun snavel. Nog niet zo lang geleden zag ik ze nog met een snavel vol haar en veertjes vliegen, nu dus al met rupsjes. Ik ga er maar van uit dat er al kleine pimpels uit de eitjes zijn gekropen. Een schijnbaar onbezorgd leven denk ik dan.

Hoe anders is dat in Duitsland. Daar sterven Pimpelmeesjes met vele tienduizenden aan een geheimzinnige ziekte. Ook uit Nederland zijn al meldingen binnengekomen. Ik maak me daarom best zorgen over ‘mijn’ pimpelmeesjes en kijk elke dag even achter de deur. Er werd zelfs even gesproken over een corona virus variant onder de Pimpels. Inmiddels is bekend dat het geen virus is dat de pimpelmezen ziek maakt, maar een bacterie. Deze veroorzaakt een longontsteking bij de kleine vogeltjes. Dat werkt anders dan een virus. Gelukkig zijn de Pimpels in onze tuin nog kerngezond en springlevend.

Wat is eigenlijk een virus? We kennen virussen vooral van de griep en verkoudheid en sinds kort corona. Maar ook buikgriep of een koortslip en pokken ontstaan door een virus. Een virus heeft gastcellen nodig om te blijven bestaan. Ze kruipen als het ware in onze gezonde cellen en nemen de functie over. Ze zijn daarom vaak lastig te bestrijden. Ons eigen afweersysteem gaat vervolgens hard aan de slag met het maken van antistoffen. Deze antistoffen vallen het virus aan en werkt ze uit het lichaam. Bij een virusvaccinatie, worden dode of verzwakte virussen of deeltjes van virussen ingespoten. Dit zorgt er voor dat je lichaam weerstand opbouwt tegen het virus.

Niet alleen mensen maar ook dieren kunnen besmet worden door virussen. Bekende voorbeelden zijn de vogelgriep, hondsdolheid en Myxomatose. De laatste is een ernstige ziekte onder konijnen. Ze worden hier erg ziek van en het merendeel overleeft de ziekte niet. In Australië werden, halverwege de vorige eeuw, met opzet konijnen met myxomatose besmet om een konijnenplaag te bestrijden. Binnen enkele jaren stierf een groot deel van de konijnen. Het virus verspreide zich echter ook richting Europa. Het geeft maar aan hoe snel een virus zich kan verspreiden en hoe moeilijk het is om een virus tegen te houden.

Hé, dit verhaal komt me bekend voor. Ook het Coronavirus begon lokaal en verspreidde zich razendsnel over de gehele wereld. We merken nu hoe moeilijk het is om het virus te begrijpen en tegen te houden. Zolang er geen vaccin is, lijken afstand houden en handen wassen vooralsnog de beste methode. Gelukkig is Noord Nederland nog Virus-tig (zelfbedachte woordspeling) en is het aantal besmettingen nog relatief laag. Laten we het vooral zo houden met elkaar. Houd je daarom aan de regels maar denk vooral zélf goed na. Wees je bewust van je eigen verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander.

Terwijl ik dit verhaal ‘opschrijf’ komt een bericht binnen van een collega. ‘Mocht je een Engelstalig mailbericht van mij hebben ontvangen met het verzoek om een document te openen, niet doen! Ik heb waarschijnlijk een virus op mijn computer en het verstuurt ongewenst mails naar mijn contacten. Sorry, wordt aan gewerkt’.

Andre Brasse, mei 2020