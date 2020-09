‘Virus onder controle krijgen belangrijker dan privacy’

Bibliotheek helpt bij vragen over CoronaMelder

REGIO – Al meer dan 1 miljoen mensen hebben de CoronaMelder gedownload. De provincies Drenthe en Zeeland konden al eerder gebruik maken van de app, per 1 september kunnen ook andere Nederlanders de app gebruiken. Bij het installeren en gebruiken van de app, vervullen de bibliotheken een faciliterende rol. Zij zien nog weinig mensen die vragen hebben over de app. Maar dat deze ook bij ons in de regio wel degelijk gebruikt wordt, moge duidelijk zijn. Zo vertelt Piet van Houten over zijn ervaringen met de app.

De faciliterende rol van de Drentse bibliotheken neemt telkens toe. Zo ondersteunt de bieb mensen die moeite hebben met het invullen van de belastingaangifte en hebben ze cursussen als DigiSterker. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bieb ook openstaat voor hen die moeite heeft met de coronamelder-app. Evelien Huizenga vertelt namens de bibliotheek in Roden dat er nog maar weinig gebruik is gemaakt van dit aanbod. ‘We hebben de afgelopen week één klant gehad die we hebben moeten helpen bij de installatie van de app’, zegt ze. ‘Over de app zelf hebben we nog geen specifieke vragen ontvangen.’

Dat wijst er volgens Huizenga niet per se op dat de app ook weinig gedownload is. ‘Ik vermoed dat veel ouderen worden geholpen door kinderen of buren bij de installatie van de app. Bovendien is de app makkelijk in gebruik. Het wijst zich allemaal vanzelf.’

Verder sluit ze niet uit dat er nog een toestroom aan mensen kan komen. ‘Misschien dat mensen nog twijfelen om de app te downloaden. Zo hoorde ik dat er in Duitsland relatief weinig mensen zijn die de app downloaden.’

De app is overigens niet op iedere telefoon te downloaden. ‘We hadden al een bezoeker van de bieb, wiens telefoon qua functionaliteit niet aan de voorwaarden voldoen. Hem hebben we niet kunnen helpen. Ik vind het jammer dat de app niet op de wat oudere toestellen kan worden gedownload. Zo is het niet voor iedereen mogelijk om de app te gebruiken.’

De bieb blijft ook de komende tijd klaar staan voor mensen met vragen over de app. ‘Het personeel heeft zelf instructies gekregen over de app. Wij kunnen vragen beantwoorden en helpen. De keuze om de app te downloaden, blijft aan eenieder zelf. Wij beïnvloeden dat niet, zoals we dat ook niet bij de donorregistratie doen’, zegt Huizenga. ‘Het ondersteunen in dit soort zaken, wordt steeds meer de taak van de bibliotheek.’

Ondersteuning voor de Coronamelder heeft Piet van Houten in ieder geval niet nodig. Hij heeft de app al ruim twee weken op zijn iPhone staan. ‘Ik ben niet echt op drukke plekken geweest en heb tot nu toe geen enkele melding ontvangen dat ik in de nabijheid ben geweest van een virusdrager of iemand die besmet is geweest. De app werkt simpel, ik vind het allemaal erg duidelijk. Ik kan zelf niets melden of plaatsen, dat kan alleen in samenwerking met de GGD. Dus misbruik er van maken is goed afgeschermd’, zegt hij.

Bang voor zijn privacy is Van Houten niet. ‘Je hoort veel over de mogelijke schending van privacy. De app zou hier onvoldoende in voorzien. In het ergste geval zou men op basis van een code moeten kunnen nakijken waar ik ben geweest. De vraag is of ze dat niet al via Facebook doen. Ik krijg geregeld een reclame op mijn telefoon van een winkel waar ik zojuist langs ben gelopen….’

Voor Van Houten staat de Volksgezondheid voorop. ‘Ik vind het belangrijker dat we met z’n allen dit virus onder controle proberen te krijgen. Of je nou jong bent of in de risicogroep zit: we moeten elkaar niet willen besmetten. Als zo’n app daarbij helpt, is dat een goede oplossing.’