‘Vissen zijn geen huisdieren meer maar onderdeel van het interieur, een mooi aquarium is design’

Aquariastore: een tropisch paradijsje in Leek

Leek heeft iets nieuws: Aquariastore! In schitterende zaak aan de Netamweg in Leek is alles te koop op het gebied van aquariums. Van tropische vissen tot voederautomaten en verwarmingselementen en van aquarium-accessoires tot easy-life producten. De jonge ondernemer Martijn van Lacum heeft met de opening van winkel zijn droom waar kunnen maken. ‘Inmiddels zijn vissen geen huisdieren meer, maar onderdeel van het interieur. Een mooi aquarium is design.’

Martijn van Lacum uit Leek had zijn propedeuse van zijn hbo-studie HRM al op zak. Toch zette hij die studie aan de kant om een eigen zaak te starten. De liefde voor vissen zat er al vroeg in: zijn allereerste aquarium kreeg hij op zijn achtste verjaardag van zijn opa. ‘Daar kwam al snel een tweede en een derde bij, ze werden steeds luxer’, vertelt de enthousiaste ondernemer. ‘Het heeft me nooit meer losgelaten. Ondertussen heb ik veel kennis en contacten opgedaan in die wereld. Uiteindelijk besloot ik voor mijn droom te gaan. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij hebben het in huis. We verkopen zoetwatervissen, we hebben er zo’n 800 op voorraad. Van guppie tot exotische maanvis en alles er tussenin.’ Het hebben van een aquarium werkt verslavend, volgens Van Lacum. ‘Je bouwt iets moois op. Je kunt het zo luxe maken als je zelf wilt. Het is echt een designding.’ Nu is het niet zo dat je de portemonnee flink moet trekken bij Aquariastore. ‘We hebben al een mooie startersset voor tweehonderd euro, inclusief meubel en vissen. Een schitterend aquarium betaalbaar maken is ons doel en hier zetten wij ons 100 procent voor in. We adviseren graag en zoeken samen met de klant naar de beste oplossing.’

Nieuwsgierig naar het tropische paradijs van Martijn van Lacum? Stap gerust eens binnen bij Aquariastore! De winkel is op maandag geopend van 12:00 tot 17:00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur en zaterdag op afspraak. Aquariastore is ook te volgen op Facebook: www.facebook.com/Aquariastore.nl. Netamweg 65 Leek. Telefoon: 06-40830182. Mail: info@aquariastore.nl.