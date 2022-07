Vlag van Norg weer in de lucht

NORG – In het verleden huisde in Norg de Vereniging voor Volksvermaken, ofwel de VVV. Aan de gevel wapperde een prachtige Norger vlag. Jaren geleden verdween de VVV uit Norg. Daarmee verdween ook de Norger vlag. Het bestuur van de Stichting Norgermarkt Concours vond het erg jammer dat de vlag verdwenen was en besloot nieuwe vlaggen te laten maken. Inmiddels zijn deze klaar. Tijdens het ringsteken op 2 juli werden de eerste exemplaren aangeboden aan de Boermarken van Norg. Wat zou het mooi zijn als deze vlag weer aan vele huizen en bedrijfspanden wappert tijdens evenementen zoals bijvoorbeeld de Veldslag, de Fietsvierdaagse, de Norgermarkt, de Feestvierdaagse, de Slag om Norg en het Nationaal Tuigpaarden Concours. Maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon elke dag uithangen, want wonen in Norg is tenslotte iedere dag een feestje! Wie ook in het bezit wil komen van een mooie vlag kan deze bestellen door een mailtje te sturen of te bellen: info@stichtingnorgermarktconcours.nl of telefoon 06-86668194. De vlag heeft een afmeting van 100 x 150 en kost 30 euro.