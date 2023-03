Vocalin Drenthe zorgt voor schitterend concert in Op de Helte

RODEN – Op zaterdag 18 maart was het Op de Helte in Roden een lust voor oog en oor. In het Van Goghjaar werkte het projectkoor Vocalin Drenthe met 55 leden het thema ‘klanken en kleuren’ uit in werken van Charles Gounod, waar onder de Messe Solennelle. Een achttal Kunstschilders van de schildersclub TSR uit Roden schilderden in de stijl van Van Gogh en hadden de kerk met prachtige kunstwerken aangekleed. Solisten waren: Judith Sportel (sopraan), Aart Mateboer (tenor) en Joep van Geffen (bas) De instrumentale begeleiding werd verzorgd door Ensemble Conservatoire. Projectkoor Vocalin Drenthe bestaat uit enthousiaste zangers niet alleen uit Drenthe, maar wel merendeels uit de regio. Jaarlijks kunnen deelnemers inschrijven voor het volgende project. De algehele leiding is in vertrouwde handen van dirigent Roelof Bosma.