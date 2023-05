Voedselallergie en intolerantie bij honden

De term ‘voedselallergie’ wordt vaak gebruikt bij honden, hoewel het eigenlijk om een voedselintolerantie gaat. Bij een allergie reageert het immuunsysteem defensief op een allergeen; bij een intolerantie is er eerder sprake van overgevoeligheid. De symptomen van beiden lijken echter sterk op elkaar. Het grootste verschil is dat bij intolerantie de reactie heel snel is. Bij allergie kan de vertraagde reactie enkele dagen later opkomen. Dit maakt het ook moeilijker om te achterhalen wat precies de aanleiding was.

Symptomen

Een veel voorkomend symptoom van alle hondenallergieën is een jeukende huid, waardoor de dieren voortdurend aan hun vacht krabben, knabbelen of likken. Een voedselallergie of intolerantie gaat vaak gepaard met maag-darmproblemen, diarree of braken. Ontstekingen, vooral in of op de oren of op de huid kunnen ook voorkomen bij voedselallergie of intolerantie. Om uit te zoeken of deze symptomen werkelijk door voedsel worden veroorzaakt (bijvoorbeeld een parasietenplaag kan soortgelijke reacties uitlokken), moet een uitsluitingsdieet worden uitgevoerd, zo nodig met ondersteuning van de dierenarts.

Uitsluitingsdieet

De meeste allergieën en intoleranties houden verband met bepaalde eiwitten, zoals die in granen, rundvlees of gevogelte. Nu is het belangrijk om de trigger vast te stellen. Je wil immers zeker zijn dat je hond het in de toekomst niet meer krijgt. Bij het zogenaamde uitsluitingsdieet krijgt de hond eiwitten en koolhydraten te eten die hij niet eerder heeft gegeten. Hij krijgt dit voedsel gedurende ongeveer zes tot tien weken, afhankelijk van hoe snel de symptomen afnemen of verdwijnen. Daarna kun je kijken of de symptomen terugkomen zodra je weer naar het oorspronkelijke voedsel gaat. Zo kun je geleidelijk de eiwit- en koolhydraatbronnen waarop de hond reageert elimineren. Wooof Hondenvoer is ideaal voor eliminatiediëten voor de gevoelige hond.

Je kunt natuurlijk ook gewoon vasthouden aan een voer dat de hond goed verdraagt. Als hij het vrolijk en zonder problemen eet, is dat helemaal prima. De meeste honden hebben niet veel variatie in hun voer nodig. Zolang het gemakkelijk te verteren is en alle essentiële voedingsstoffen bevat, kun je het langer bij één voer houden.