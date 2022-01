Voedselbank bedankt sponsoren, donateurs en alle andere gulle gevers

RODEN – De Voedselbank in Roden is dankbaar, zegt voorzitter Richard Conrady. Dankbaar omdat er zoveel particulieren, bedrijven, kerken, boeren en winkels spullen en financiële giften hebben gedoneerd aan de Voedselbank. ‘Overweldigend’, noemt Conrady het. ‘Mensen hebben echt aan ons gedacht. Uit alle hoeken kregen we voedsel, toiletartikelen, kerstpakketten en andere bruikbare spullen. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Ongeveer 140 mensen (50 huishoudens) in de gemeente zijn afhankelijk van de Voedselbank. Dat aantal is redelijk stabiel’, zegt Conrady die juist een groei had verwacht in de coronaperiode. ‘Verborgen gêne zou een oorzaak kunnen zijn.’ De 35 vrijwilligers helpen iedere donderdag en vrijdag (de uitgifte dag) met heel veel plezier. De saamhorigheid is plezierig, vinden de dames Hennie de Jong en Bertha van Zeist. ‘We hebben een leuk team en doen het allemaal met elkaar. En het is veel werk hoor, eerst kregen we veel spullen met Sinterklaas, daarna stroomden naast de gewone voorraden ook de kerstpakketten binnen.’ Voor wie de Voedselbank graag een warm hart toedraagt is het handig om te weten dat er altijd dringend behoefte is aan de ‘schijf van vijf’, vlees, zuivel, kaas en eieren.