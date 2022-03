Voedselbank Noordenveld bedankt de Plus in Peize

RODEN/PEIZE – Vrijwilligster Yfke van Voedselbank Noordenveld kan het niet genoeg benadrukken; ‘Ongelooflijk wat een prachtige opbrengst. Dank jullie wel, klanten van Plus De Weerd!’ Vrijdagmiddag kwamen de vrijwilligers van de Voedselbank Noordenveld bij de supermarkt in Peize om de door de klanten bijeen gespaarde boodschappenpakketten op te halen.

Net als andere jaren kon bij de Plus in Peize door haar klanten gespaard worden voor een boodschappenpakket met een waarde van 50 euro. De spaarzegels konden ook in een bus voor de voedselbank gedoneerd worden. ‘Er zijn ook veel mensen die zelf de zegels hebben geplakt en volle spaarkaarten hebben ingeleverd’, zegt een dankbare Yfke.

Nadat alle zegels waren geplakt bleken er dit jaar 220 pakketten gedoneerd te zijn, ‘Volgens ons een record’ laat Yfke weten. Terwijl de negen volle rolcontainers naar buiten worden geduwd laat een medewerker weten dat Plus de Weerd zelf ook nog zeven pakketten heeft gedoneerd. De ruim 50 gezinnen die momenteel gebruik moeten maken van de voedselbank krijgen afhankelijk van de gezinssamenstelling in ieder geval één of twee pakketten uitgereikt.