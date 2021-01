Voedselbank Noordenveld bedankt donateurs

RODEN – Het afgelopen jaar heeft de Voedselbank Noordenveld volop ervaren dat mensen om elkaar denken en het belangrijk wordt gevonden dat iedereen te eten heeft. Er zijn voldoende donaties binnengekomen, zowel in natura als in geld, om gemiddeld 150 monden per week te voeden. Voedselbank Noordenveld wil dan ook de plaatselijke ondernemers, deelnemende supermarkten, particulieren, initiatiefnemers voor acties, kerken en verder iedereen die op welke manier dan ook inzet heeft getoond bedanken! Omdat er – mede door de huidige pandemie – ook in de toekomst nog een flinke uitdaging ligt voor de Voedselbank Noordenveld, blijft steun ook in 2021 van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.voedselbanknoordenveld.nl.