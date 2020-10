Voedselbank Noordenveld zoekt nieuwe bestuursleden

RODEN – Voedselbank Noordenveld is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. De rollen voor secretaris en penningmeester zijn nog vacant, en het bestuur hoopt deze graag binnenkort in te kunnen vullen. ‘We zoeken mensen die midden in het leven staan en zich graag voor de Voedselbank inzetten.’

De coronaperiode maakt dat er wat veranderde bij de Voedselbank. De uitgifte kon telkens doorgaan en er kwamen zelfs meer vrijwilligers bij. ‘Zo’n vijftien man’, schat voorzitter Jan Peter Kroes in. ‘Daar zijn we erg blij mee. Het helpt ook tegen de vergrijzing, waarvan er onder de vrijwilligers toch sprake is. En we zullen de vrijwilligers hard nodig hebben de komende jaren. De verwachting is dat de Voedselbanken het vanwege de crisis de komende jaren drukker gaan krijgen.’

Sinds 2006 is de Voedselbank in Noordenveld al bezig. Sommige vrijwilligers zitten al vanaf het begin bij de organisatie. ‘Het zou goed zijn als er wat ontwikkeling zou komen binnen de organisatie’, zegt bestuurslid Bouke Schaap. ‘We willen straks van vijf naar zes bestuursleden. De rol van secretaris zou eventueel door twee man kunnen worden waargenomen. De rol van penningmeester is voor één iemand goed te doen. Enige financiële ervaring is echter zeker nodig.’

Vanwege de toestroom aan vrijwilligers, kan men bij de Voedselbank momenteel wekelijks aan uitgifte doen. ‘Dat is een mooie ontwikkeling. Goed voor onze klanten ook’, zegt Kroes. ‘We hopen dat we straks, met enige verjonging, kunnen blijven doorgaan met dit belangrijke werk. Iedereen die ons hierin wil helpen, is van harte welkom.’

Geïnteresseerd? Kijk op www.voedselbanknoordenveld.nl en neem contact op!