Voel je goed met WiN, het Taalhuis en Stichting Lezen en Schrijven

RODEN – Volwassenen die willen werken aan een gezonder leven en daar graag advies over willen ontvangen in makkelijke taal, kunnen op woensdagochtend 25 augustus terecht bij Welzijn in Noordenveld (WiN). Op die dag organiseert de welzijnsorganisatie van 9.30 tot 11.45 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de training ‘Voel je goed’.

De cursus ‘Voel je goed’ is een initiatief van WiN, het taalhuis en Stichting Lezen en Schrijven in Noordenveld. Het is bedoeld voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, omdat zij vaak moeite hebben om informatie over gezondheid tot zich te nemen en etiketten te begrijpen. De inhoud van de lessen is gebaseerd op de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en de Beweegrichtlijn van de gezondheidsraad.

‘We willen mensen een steuntje in de rug geven om een gezonde leefstijl te bereiken. Het begrijpen van informatie is daarbij erg belangrijk,’ geeft Karin Remmers van het Taalhuis aan. ‘Wat zijn kilocalorieën, wat zijn goede en slechte vetten?’ Denise de Vette van WiN vult aan: ‘In de cursus gaan we het ook hebben over wat echt gezond is, wat een fabeltje is en hoe mensen sporten makkelijker kunnen invoegen in het dagelijks leven.’ De cursus bestaat uit 20 groepslessen. Daarnaast krijgen de deelnemers ook begeleiding van diëtistes, die onder andere een rondleiding in de supermarkt verzorgen. ‘Zo krijgen mensen begeleiding bij het maken van gezonde keuzes,’ aldus Remmers.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst krijgen potentiële cursisten een inkijkje in de cursus en de bijbehorende map. Naast De Vette en Remmers zijn ook hun collega-cursusleider Marten Vogt van WiN en diëtistes aanwezig. ‘In de voorlichtingsbijeenkomst laten we zien hoe een les eruit kan zien,’ aldus De Vette. Tijdens de bijeenkomst is voldoende tijd om vragen te stellen en na afloop kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de cursus. Voor het begin van de cursus vindt een intakegesprek plaats om te kijken of de cursus aansluit bij de behoeften en wensen van de deelnemer.

Wie zich wil aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst of meer informatie wil kan terecht bij het Servicebureau van WiN, dat bereikbaar is via 050-3176500 of service@stwin.nl.