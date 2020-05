Voetbal en corona: wat nu? Rondje langs vertrekkende en nieuwe trainers

REGIO – De coronatijd maakte een abrupt einde aan het voetbalseizoen. De Krant maakte een rondje langs de verschillende voetbaltrainers, met de vraag hoe zij kijken naar het afgelopen seizoen. Daarbij krijgen vertrekkende en nieuwe trainers het woord. Directeur van der Zee van de KNVB geeft in zijn podcast aan dat hij verwacht dat de amateurcompetitie pas na de herfstvakantie weer kan worden opgestart.

Raymond Middel ziet tot zijn spijt dat het seizoen afgelopen is. Zijn team Veenhuizen was goed bezig na zes opeenvolgende overwinningen. ‘Als voetballer is het jammer, het is je passie, maar er is meer dan voetbal alleen. Helaas wordt het lastig om als groep afscheid van elkaar te nemen. Hier zal te zijner tijd op gepaste wijze door Veenhuizen aandacht aan worden besteed. Voor de club is het jammer dat het 75-jarig bestaan op deze manier in duigen valt.’ Middel gaat komend seizoen als assistent van Achilles’94 aan de slag. De nieuwe trainer van Veenhuizen wordt Hendrik Timmer. Op dit moment doet hij enig werk bij de jeugd van ONR, die deze week weer mag trainen. Hij heeft wel contact met zijn nieuwe groep spelers van Veenhuizen. Hij is blij dat zijn team zoals het er nu uitziet, geheel intact blijft. Van Haulerwijk komt een A-junior terug naar het oude nest. De selectie niet heel erg groot, maar dat heeft ook voordelen. Met een kleine doch compacte groep kun je ook naar vastigheden werken. Timmer hoopt voor de vakantie nog met zijn groep te kunnen gaan trainen. Hij is enthousiast en gemotiveerd om aan de slag te gaan.

GOMOS -trainer Martin Drent vermaakt zich prima in deze voetballoze tijd. Hij is druk bezig met de podcast van RTV Noord. Daarnaast heeft hij GOMOS TV op poten gezet, waar het nodige werk mee gemoeid is. ‘Trainen kan niet en hopelijk zal dit in juni misschien wel kunnen. We krijgen een nieuw kunstgrasveld en dat is een geweldige verbetering. Het betekent dat het hoofdveld minder wordt bespeeld en aan kwaliteit toeneemt, zodat er een mooie grasmat komt te liggen.’ Drent weet nog niet of er spelers bij gaan komen.

Jelke Nijboer is op dit moment druk doende met het coördineren van de Onderbouw/Bovenbouw bij Haulerwijk. Dit vergt een gedegen aanpak om te voldoen aan de coronamaatregelen. Dat is op dit moment het enige wat hem bezighoudt, terwijl hij liever met het eerste elftal bezig ging. Hij geeft aan naar mogelijkheden te zoeken om toch met zijn team te kunnen trainen. Dat is lastig en Nijboer heeft op dit moment ook nog geen oplossing. Hij heeft wel contact met zijn spelers. ‘De spelers doen wat op eigen initiatief en nemen hier ook hun verantwoordelijkheid.’ Haulerwijk neemt jammer genoeg afscheid van een viertal spelers. Daar kan op dit moment dus geen afscheid van worden genomen. Haulerwijk krijgt wel vier talentvolle A-junioren in haar selectie, die voor een kwaliteitsinjectie kunnen gaan zorgen. Nijboer verwacht pas in september weer aan het werk te kunnen.

Westerkwartier bestuurslid en speler Lukas Dijk ziet tot grote blijdschap dat de jeugd van zijn club weer kan gaan trainen. De spelers van de eerste selectie trainen veelal individueel via Strava. Via de gestelde doelen hopen de spelers fit te blijven. Dijk denkt niet dat er niet meer kan worden opgestart met het seniorenvoetbal. Hij hoopt wel in juni aangepast te kunnen trainen. ‘Het is toch een deel van je leven.’ Hij verwacht dan ook in september of eerder met de voorbereiding op de competitie te kunnen beginnen. De selectie blijft zoals het nu lijkt geheel in takt.

VEV’67 heeft in de vorm van Kees Pranger een ambitieuze trainer binnengehaald. Hij geeft aan dat hij met één been nog bij zijn oude club NEC Delfzijl bezig is en met het andere been al druk met zijn nieuwe club VEV aan de slag is. Bij VEV is hij zich aan het richten op het nieuwe seizoen. Er vertrekken vier spelers bij VEV: Kevin de Vries, Ger Ausma, Wessel van der Galiën en Vigan Hoxhaj. Daarentegen komen Mahammed Farhaan (TLC) en Wilco Drent (Nieuw Roden) de club versterken. De opvang van het vertrek van deze spelers zal intern opgelost worden. De ambitie van VEV en Pranger is de talentvolle spelers te laten ontwikkelen in het eerste en tweede team. ‘Daarnaast willen we op termijn toch wel de stap naar de 1e klasse maken. We zullen een balans hierin dienen te vinden en deze periode te overbruggen.’

Zijn voorganger bij VEV, Johan Pitstra, vindt het jammer dat de competitie zo abrupt is afgelopen. ‘Het is allemaal onwerkelijk. We hebben een goede periode helaas niet af kunnen maken.’ Inmiddels is Pitstra al druk doende met zijn nieuwe vereniging, SV Marum. Met het vertrek van Jasper Siepelinga en de komst van Delano Dussel (TLC) en Kevin de Vries (VEV) denkt Pitstra zijn selectie rond te hebben. De voorbereiding voor het nieuwe seizoen zijn klaar. Het is alleen afwachten wanneer er weer begonnen kan/mag worden. 20 mei zal er veel duidelijk worden. Pitstra laat alles rustig op zich afkomen.

Erik Kloosterman neemt het roer over van Hendrik Timmer bij ONR. Erik is een echte ONR man. Zijn ervaring heeft hij opgedaan bij de jeugd van ONR. Dit nog lopende seizoen is hij hoofd van de jeugd van ONR. Op moment van bellen is hij druk bezig de protocollen van de KNVB ten aanzien van de trainingen van de Onderbouw en Bovenbouw klaar te maken en voor goedkeuring naar de Gemeente te sturen. Het bestuur heeft hem de kans geboden als hoofdtrainer bij zijn eigen club aan de slag te gaan. Hij is erg blij met deze kans. Op dit moment is hij half met de jeugd en half met de 1e selectie bezig. Het is moeilijk om contacten te leggen, maar via skype, whatsapp en bellen krijgt hij zo langzamerhand een duidelijk en helder beeld van zijn selectie. Voor alsnog gaan er geen spelers weg en komt er ook niemand bij.

Harry Zwiers baalt dat hij het seizoen bij VV Roden niet af kan maken. ‘Het is prima gegaan na de winterstop. Niet verloren. Dan komt de corona en dan is het behelpen.’ Zwiers denkt dat we er nog lang niet vanaf zijn. Veel haken en ogen. De trainer uit Groningen gaat komend seizoen aan de slag als assistent bij PKC. De trainer ziet uit naar een nieuwe uitdaging.

Zijn opvolger bij Roden is Freddie Strating. Strating vindt dat het een moeilijke situatie is met een trainer die weggaat en een nieuwe trainer die eigenlijk wel aan de slag wil met zijn ploeg. Desondanks is de trainer volop aan de slag om zijn spelers fit te houden/krijgen. Hij heeft de spelers gevraagd bezig te zijn en daarom een Strava-account aangemaakt. Hiermee ondersteunt hij de fanatieke groep. Op dit moment bestaat de groep uit de eerste selectie, een wellicht op te richten Onder 23 team en JO 19 spelers. Deze grote groep van 40 spelers zal te zijner tijd worden ingekort. Als het zover komt, want de trainer denkt zelf dat er pas in augustus/september enige voetbalactiviteiten plaats gaan vinden. Tegenover het vertrek van keeper Klaas Kleiker (Harkemase Boys) staat de komst van Frank Schilstra van Stadspark. Luuk Jans komt de gelederen van Roden ook versterken. De gehele selectie blijft compleet en daar is de trainer erg content mee. Wel zullen er een drietal talentvolle A-junioren de stap naar of het 1e elftal maken of naar het Onder 23 jaar team.

De nieuwe technische man bij Nieuw Roden wordt Henry Etten. De trainer komt uit Assen, waar hij bij de plaatselijke LTC de jeugdtrainingen heeft verzorgd. Dit afgebroken seizoen is Etten trainer bij FC Fochteloo geweest. ‘Het is een vervelende situatie waarin we verkeren. Je kunt niks afmaken of ergens mee beginnen.’ Hij is blij met zijn nieuwe club. Hij ziet potentie, ondanks dat goalgetter Wilco Drent (VEV) is vertrokken. Op dit moment is er tweewekelijks overleg bij Nieuw Roden. ‘De voorbereiding is klaar en we hopen dat er nu snel duidelijkheid komt wat er verder gaat plaatsvinden.’

Een nieuwkomer in onze regio is Elte Hofman uit Zuidhorn. Hij wordt de nieuwe trainer van Peize, waar Henk Veenhof is vertrokken naar HSC. Het wordt Hofmans’ eerstehoofdtrainerschap. Hij komt oorspronkelijk uit het GRC nest, waar hij gevoetbald heeft en ook trainersvak heeft opgepakt. Na twee jaar assistent bij Gorecht te zijn geweest ziet hij Peize als een uitdaging en geweldige stap voorwaarts. Hij kijkt er met veel vertrouwen naar uit, ondanks zijn jonge leeftijd van 34 jaar. Het is in deze coronaperiode erg lastig om goede input van de nieuwe club te vergaren. Hij heeft slechts één wedstrijd Peize kunnen aanschouwen. Door veel gesprekken met de staf en spelers te hebben hoopt de trainer meer informatie van zijn team en club te krijgen. Hofman denkt dat 1 juni moeilijk wordt om weer te gaan trainen. ‘We blijven nog wel lang in de 1,5 meter periode zitten’, is zijn verwachting. Wel spreekt hij de hoop uit voor de zomer nog iets te kunnen doen met zijn nieuwe selectie. Peize heeft wel promotie naar de tweede klasse bij de KNVB aangevraagd.

Theo Donker van De Wilper Boys baalt van het niet meer op het veld bezig kunnen zijn. Het team van Donker staat bovenaan en in die hoedanigheid wil de club toch promotie afdwingen naar de derde klasse. Donker denkt dat zijn team een rol van betekenis kan spelen in die klasse. Grote aderlating is wel dat Eddie Dijkstra het voetbal twee jaar aan de kant zet. Derhalve zoekt trainer Donker en De Wilper Boys naarstig naar een opvolger voor Dijkstra. Verder heeft de trainer vele individuele gesprekken met zijn spelers gevoerd. Daaruit is wel naar voren gekomen dat iedereen een stap hoger wel ziet zitten.

TLC haalt met Henry Kramer een oud gediende binnen. De in Leek woonachtige trainer heeft jarenlang in de jeugd en het eerste elftal van Leek, Tolbert gespeeld. Hij is dus terug bij de club waar het allemaal is begonnen. Als consulent bij de Gemeente Groningen is hij dagelijks aan het bellen met cliënten. Daarnaast is er ook veel belcontact met zijn selectiespelers van TLC. De ambitieuze trainer voelt zich soms wel eens werkzaam op een callcenterHet fysieke contact mist hij. Zijn selectie boet wel aan kwaliteit in door het vertrek van Delano Dussel (Marum) en Mahammed Farhaan (VEV). Daarentegen komen er acht A-junioren bij de selectie en zullen er waarschijnlijk nog nieuwe spelers van buitenaf bij gaan komen. Kramer geeft aan strijdbaar te zijn. ‘We gaan het doen met de spelers die er zijn.’ De ambitie van TLC en trainer is wel een stabiele derde klasser te worden. Daarnaast een prijsje in de vorm van een periode zal erg leuk zijn. Belangrijk vindt Kramer dat de jonge spelers zich gaan door ontwikkelen.

Balkema, de vertrekkende trainer bij TLC en werkzaam in het onderwijs vindt dat mensen veel te luchtig over het virus doen. ‘Ze lappen de maatregelen aan hun laars door met drommen mensen dicht bij elkaar te zijn. Bijvoorbeeld in winkels.’ Balkema is een van de weinige trainers die met zijn spelers via een trainingsplanning bezig is. Via een Google Drive bestand heeft iedere speler een eigen profiel waar de speler de training kan zien. De hoop dat de competitie wordt uitgespeeld, is inmiddels vervlogen. Temeer dit het laatste seizoen van Balkema bij TLC is. ‘Het is persoonlijk jammer maar waar hebben we het over in deze tijd. Het voetbal is maar spelletje.’

Zevenhuizen trainer Jan Kuiper vindt het allemaal best moeilijk. Hij mist het voetbal wel heel erg. Door te hardlopen, fietsen probeert hij veel in beweging te zijn en fit te blijven. Met zijn spelers heeft hij regelmatig contact. Hij heeft hen gevraagd voor zichzelf te gaan lopen en fit te blijven. Zevenhuizen heeft promotie naar de vierde klasse aangevraagd, want ze hebben een periode gewonnen en staan bovenaan in de competitie. Kuiper verwacht in augustus weer met wedstrijden te kunnen beginnen. Wel denkt hij in juni op gepaste wijze te kunnen gaan trainen. Kuiper is wel in de leeftijd die risicovol is. ‘Hoe worden de trainers beschermt?’, vraagt hij zich af. De spelersgroep zal intact blijven verwacht Kuiper.

Nieuw-Roden zaterdag heeft zijn selectie nog niet op het gewenste aantal. Op dit moment zijn er zestien spelers beschikbaar voor trainer Johan Middel uit Hoogkerk. ‘Het is rustig want we kunnen weinig doen. Voor mij persoonlijk komt dit prima uit, want het werk vindt de laatste weken plaats in Duitsland.’ Van de huidige selectie vertrekken er drie waardevolle krachten. Hayo Poutsma (stage), Marten Schnieders en Roëll Elders (TLC) verlaten de club. De club en de trainer zijn op zoek naar waardevolle spelers die voor Nieuw Roden willen komen spelen. Middel verwacht dat de 1,5 meter maatregel nog wel tot juli blijft. Daarna is het afwachten. Hij denkt dat de competitie niet in september gaat beginnen.