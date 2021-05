Voetballiefhebbers kiezen massaal voor Willem Pieter Wouda in Dream Team VV Westerkwartier

BOERAKKER – Afgelopen week ging De Krant op zoek naar het Dream Team van VV Westerkwartier. Vele voetballiefhebbers brachten afgelopen week hun stem uit op verschillende keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers die momenteel in het eerste elftal spelen of in het verleden belangrijk zijn geweest voor hun club. Echter was dat zo makkelijk nog niet, aangezien VV Westerkwartier een samenvoeging is van de clubs SVMH en VV Boerakker. De stemmers konden daarom uit een hoop spelers kiezen, maar uiteraard is dat gelukt. Nu alle stemmen geteld zijn, is het duidelijk hoe het Dream Team van VV Westerkwartier eruit ziet.



De plek onder de lat wordt in het Dream Team van VV Westerkwartier ingenomen door Bertus Palsma. De doelman kreeg meer stemmen dan onder andere René Slotegraaf en Sietse Vogelzang. In de verdediging is er plaats voor Henk Veenstra, Geert Dijk, Theo Amsing en Hayo de Vries. Verdedigers die het net niet redden zijn onder andere Ton Koster en Jan Postma. Op het middenveld is Lucas Dijk de belangrijkste naam. Van de middenvelders kreeg hij verreweg de meeste stemmen, maar ook werd hij een aantal keren genoemd in de verdediging. Aangezien Dijk zichzelf een middenvelder vindt, en hij op deze positie ook de meeste stemmen kreeg, is hij terug te vinden in deze linie. Op het middenveld krijgt hij versterking van Henk Bralts en Carlo Roffel, die meer stemmen kregen dan onder andere Henk van Duinen en Jan Koster. De voorhoede van VV Westerkwartier wordt gevormd door Rense Dijk, Sietse Venema en natuurlijk topscorer Willem Pieter Wouda. Laatstgenoemde is onmisbaar gebleken in het Dream Team van VV Westerkwartier, aangezien de spits van alle genoemde namen de meeste stemmen kreeg. Hiermee kan hij gerust de populairste speler van VV Westerkwartier (en VV Boerakker) aller tijden worden genoemd. Het Dream Team van VV Westerkwartier wordt gecoacht door Gerard Voskuil. Hij bleef Marco van der Veen nipt voor.



Hiermee is het Dream Team van VV Westerkwartier compleet. De club bestaat onder de huidige naam nog niet zo lang, maar er zullen in de toekomst ongetwijfeld weer een aantal goede spelers furore maken op het sportveld in Boerakker. Wie weet is er dan ook voor hen plek in het Dream Team van VV Westerkwartier.