Voetbalplaatjesactie Jumbo deze week van start

RODEN – Vanaf woensdag 16 oktober start de voetbalplaatjesactie van Jumbo Jansema in Roden. Afgelopen zaterdag werden de brochures hiervan alvast uitgereikt aan de voorzitters/contactpersonen van de verschillende deelnemende voetbalverenigingen. Zowel VV Roden, als ONR en Nieuw-Roden doen mee aan de voetbalplaatjesactie. Via een ledenlijst wordt bijgehouden of iemand zijn of haar brochure komt afhalen.

De komende weken zal de voetbalplaatjesgekte vermoedelijk helemaal losbarsten. Of er bij de Jumbo rijen bedelende verzamelaars voor de deuren zullen staan, moet nog blijken.