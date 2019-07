Voetbaltoernooi Altena onder tropische temperaturen

ALTENA – Bent u al klaar voor het Wereldkampioenschap Voetbal in Qatar van 2022? In Altena deed men afgelopen week een poging om de weercondities alvast na te bootsen. Op de warmste 25 juni ooit gemeten, vond namelijk de opening van het jaarlijkse Voetbaltoernooi Altena plaats. Uiteraard stond hierbij een team van de gemeente Noordenveld aan de start. De Ongenode Gast trotseerde de verzengende hitte en toog naar Altena. Voetballen!

Eenmaal aangekomen is het nog rustig in het dorp ter zuiden van Peize. Bij de vijver (waaromheen het jaarlijkse feestweekend Altena wordt gehouden) zit een zestal mannen te vissen. Ze hebben – zeer verstandig – de verkoeling van de schaduw opgezocht. En er is voldoende te drinken. Ook niet onbelangrijk.

Het voetbaltoernooi in Altena is traditie. Alweer voor de 37ste keer wordt dit toernooi voor jong en oud georganiseerd. Feitelijk vormt het toernooi een soort feestweek op zich. Verschillende dames- heren- en jeugdteams strijden tot en met aanstaande vrijdag om de felbegeerde prijzen, hoewel de gezelligheid tijdens deze week het belangrijkste is. Het toernooi tekent zich mede door het hoge ‘reüniegehalte’. Veel oud-inwoners van Altena of oud voetballers van VV Peize melden zich. Op dan naar het bescheiden sportveld.

Op het veld van Altena staat het team van de gemeente al klaar. Richard, René, Michel en Lars vertegenwoordigen het gemeenteteam. Maar waar zijn wethouders Alex Wekema en Jeroen Westendorp? Laatstgenoemde ontpopte zich vorig jaar tot spielmacher, al kon hij een nederlaag via penalty’s niet voorkomen. De wethouders van dienst hebben zich echter afgemeld. Dat heeft er mee te maken dat de toppers van het G-team van ONR hebben afgezegd. De hitte speelt hen parten. Niet zo verwonderlijk ook dat ze dit jaar de officiële aftrap aan zich voorbij lieten gaan.

Géén G-team dus en derhalve ook geen wethouders. Het mag de pret natuurlijk niet drukken. Zo is er een ander team bereid gevonden om de officiële aftrap te verrichten. Dat is een team met onder andere Bert Kruijer. De opvallendste van het veld is een speelster van VV Peize MO15, die eveneens meedoen aan het toernooi. Daarover later meer.

De wedstrijd kabbelt aan het begin wat voort. Aan het begin telt de wedstrijd slechts een bezoeker of tien. Dat het warm is, valt te merken. Het spel is bij vlagen stroperig. Het eerste hoogstandje komt van Peizer gemeenteraadslid Richard, die met een bekeken boogbal lijkt te scoren. De bal treft lat, maar het publiek gaat er even goed voor zitten. Even later heeft hij een soortgelijke boogbal in gedachten, maar deze vliegt hoog over.

De actie van de dag komt van het spelend lid van de MO15. Ze speelt zichzelf handig vrij en schiet de bal snoeihard achter Richard (die zichzelf snel op goal heeft gepositioneerd). De bal belandt in de winkelhaak. Zo kan het dat de goal van de avond misschien al in de openingswedstrijd is gemaakt.

Daarna golft de wedstrijd heen en weer. Hoogstaand wordt het niet, maar spannend des te meer. Uiteindelijk sluit het Gemeenteteam af met een 8-6 overwinning. En dat is een unicum, want meestal verliest het Gemeenteteam de openingswedstrijd van het G-team. Hopelijk zijn de oranjehemden volgend jaar wel weer van de partij!