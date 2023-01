Vogelcursussen in CazemierBoerderij

TOLBERT – Na eerdere succesvolle vogelcursussen organiseert IVN Westerkwartier e.o. dit voorjaar opnieuw een vogelcursus. Veel mensen hebben in de coronatijd de natuur (her)ontdekt en hebben daarbij ook kennis kunnen maken met de prachtige vogelwereld. Bij veel mensen zal daarbij de wens zijn ontstaan om onze gevederde vrienden beter te leren kennen, waardoor de natuurbeleving nog intenser kan worden. IVN richt zich daarbij op de vogels in de verschillende biotopen van onze eigen streek, door een combinatie te maken van beeld- en geluidsherkenning. De cursus wordt weer gegeven door Henk Hut, ecoloog (in ruste) bij Staatsbosbeheer en erkend vogelexpert. De cursus zal bestaan uit 5 cursusavonden op maandag 20 februari 6 en 20 maart, 3 en 24 april en 5 excursies op zaterdagochtend: 18 maart, 1 en 22 april,13 mei en 3 juni. De locatie voor de cursusavonden is de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 te Tolbert, steeds vanaf 19.30 tot 22.00 uur. De excursies zijn op zaterdagochtend en gaan naar verschillende vogelrijke gebieden van het Westerkwartier en noord Drenthe. De begintijden van de excursies worden later bekend gemaakt. Die sluiten aan bij zonsopkomst vanwege de zang van de vogels en zijn dus wisselend in de tijd. De cursus gaat door als er minimaal 25 deelnemers zijn. Er kunnen maximaal 40 cursisten worden ingeschreven, dus vol is vol! Aanmelden: ivnwesterkwartiereo@gmail.com onder vermelding van uw NAW-gegevens en telefoonnummer. Het cursusgeld voor deze cursus is 75,00 euro. Dit is inclusief documentatie en 1 consumptie per cursusavond. Het bedrag dient voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op: NL42 RABO 0335 1844 48 t.n.v. IVN Westerkwartier e.o., onder vermelding van: Vogelcursus 2023 en je naam. De inschrijving is pas compleet als het cursusgeld is overgemaakt. De inschrijftermijn eindigt op 6 februari 2023. Meer en vollediger informatie is te vinden op website van IVN Westerkwartier e.o.