RODEN – De winter is voor vogels niet de meest voordelige periode om eten te vinden. Daar bedachten de kinderen van de groepen 1 en 2 van de Tandem samen met bso Kidscasa iets op. Samen hebben ze een heus restaurant gemaakt voor vogels. De menukaart bestaat uit zaden, noten, pindakettingen en vetbollen. Bij het restaurant hangt een mooi bord zodat de vogels weten waar ze moeten zijn als ze lekkere trek hebben. Reserveren is niet nodig, de deur is altijd open.