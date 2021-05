Volksvermaken boekt succes met eerste autopuzzelrit

‘Zestig deelnemers zou mooi zijn zeiden we nog tegen elkaar, het werden er negentig’

RODEN – Met maar liefst 90 deelnemers aan de allereerste autopuzzelrit op Hemelvaartsdag en de uitzinnige reacties daarop kunnen de Volksvermakers tevreden terugkijken. Naar alle waarschijnlijkheid een blijvertje. Ook de fietstocht van zondag bracht ondanks het onstuimige en frisse weer nog vijftig diehards op de fiets. Een meevaller, vindt voorzitter Lammert Kalfsbeek.

Natuurlijk had Lammert liever gezien -net als donderdag- dat ook op zondag de zon de baas was in Roden. Dan had de organisatie zeker kunnen rekenen op wel het dubbele aantal deelnemers. Maar helaas, de weergoden lieten zich niets opleggen. Toch nog vertrokken vijftig fietsers vanaf het evenemententerrein voor een tochtje van 20, 30 of 40 kilometer door het mooie Noordenveld. ‘Nog best veel. Ik heb zelf ’s ochtends nog zestig kilometer gefietst. Het was echt fris. Ik was helemaal doorweekt. Toen dacht ik wel even… of dit iets wordt valt te betwijfelen. Het weer speelt een grote rol, zeker bij een fietstocht.’ Ook de eerste scootmobieltocht van Volksvermaken viel een beetje in het water. Slechts drie bestuurders waagden zich aan de tocht. Hoe anders was het donderdag. De zon liet zich volop zien. Veel mensen verschaften zich een plek op het terras en lieten zich de drankjes uitstekend smaken. Geef ze eens ongelijk. Dat de autopuzzelrit een succes zou worden was al een beetje te merken aan de online voor-inschrijvingen, zegt Lammert. ‘Dat ging ontzettend snel. Het is de eerste keer dat we een puzzelrit voor auto’s georganiseerd hebben. Een keer zestig deelnemers zou mooi zijn, zeiden we nog tegen elkaar. Het werden er negentig. Veel voorinschrijvers maar ook mensen die spontaan op de dag zelf aanhaakten. Het was de bedoeling om in verschillende tijdsloten tussen 13:00 en 14:00 te vertrekken. De laatste auto’s vertrokken net na half drie. Mensen waren verrast enthousiast. Voor herhaling vatbaar, hoorden we veel. Daar moeten we iets mee. Dinsdag hebben we bestuursvergadering, dan gaan we het erover hebben.’ Bart en zijn harem ging ervandoor met een gedeelde eerste prijs. 39 van de 41 vragen wist hij goed te beantwoorden. De Esjes (Harrie van der Es en Sasha) wisten eveneens 39 juiste antwoorden te noteren. De gedeelde tweede plek was voor de Bessies en het de Best Friends, beide teams wisten 38 vragen goed te beantwoorden.

Als alles meezit is Rodermarkt in september het volgende evenement van Volksvermaken. Uiteraard hangt alles af van wat er kan en mag. ‘Zoals het nu lijkt kan er al veel meer in september. Maar we moeten kijken of de wagenbouwers vanaf 1 juni bij elkaar kunnen komen om te bouwen. Pas dan kunnen we knopen hakken.’