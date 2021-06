Volksvermaken komt met ‘Versierde Scholenoptocht’ én een Kermiskoers op Rodermarkt zaterdag

‘We zijn blij dat we dit hebben kunnen organiseren’

RODEN –Volksvermaken Roden heeft samen met de basisscholen in Roden een prachtig initiatief gevonden voor de Rodermarktparade die dit jaar voor de tweede keer op rij niet doorgaat. Een ‘Versierde Scholentocht’ is het alternatief om kinderen die graag op een versierde wagen willen tegemoet te komen. De stoet vertrekt geheel volgens traditie vanaf de Ceintuurbaan-Zuid voor een korte ronde door het centrum, vertelt Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek die nog een primeur te melden heeft: een Kermiskoers, een wielerkoers voor heren door hartje centrum.

Afgelopen zaterdagmorgen hebben de Volksvermakers de eerste onderstellen uitgedeeld aan de scholen, meldt Kalfsbeek. Hij is blij, net als veel ouders en kinderen, dat er tóch iets gebeurt op de Rodermarkt zaterdag die te boek staat als paradedag. Nadat bekend werd dat de bouwgroepen definitief afhaakten wilden de scholen toch graag iets doen, weet Lammert die benaderd werd om mee te denken. ‘We kwam uit op een ‘Versierde Scholentocht. Minder uitgedost dan de praalwagens, maar toch leuk versierd. Het thema is ‘Voor elk wat wils’, zo kan iedereen doen wat –ie zelf graag wil. Er zijn ook scholen die het aan de kinderen overlaten. Zo van: wil je een konijn zijn? Prima. We zijn blij dat we de scholen hiermee tegemoet kunnen komen. Voor de kinderen is het een hele beleving en het enthousiasme onder ouders om iets te doen is groot. Er kan in de loods van Volksvermaken gebouwd worden en in de schuur van boer Flonk.’ Alle openbare en christelijke basisscholen in Roden doen mee. De Parel, de Rank, de Tandem, het Valkhof en de Hoeksteen hebben het onderstel van de wagen inmiddels ontvangen. De Marke bouwt haar wagen in een boerenschuur in Lieveren. Er is zoveel enthousiasme onder de ouders, vertelt directeur José Wolters. De Poolster moet het onderstel nog ophalen, maar ontbreekt zeker niet in de optocht door de straten van Roden, zegt Poolster-directeur Bart van Bergen. Ook hij mag zich rijk rekenen met een grote groep enthousiaste ouders.

De Versierde scholenoptocht wordt in twee rondes gehouden. De eerste start om 13:00 vanaf de Ceintuurbaan-Zuid richting de Nieuweweg, vervolgens door de Heerestraat, de Brink, Norgerweg om weer te eindigen op de Ceintuurbaan-Zuid. Daarna volgt een wisseling van de wacht zodat alle kinderen op de wagen kunnen shinen. Tegen een uur of half vier moet alles klaar en opgeruimd zijn. Aansluitend start om 16:00 de Kermiskoers vanaf de Brink.

Kermiskoers

Een Kermiskoers dus. Een wielerkoers alleen voor heren, benadrukt Lammert Kalfsbeek. ‘Een tocht van honderd kilometer in rondes van ongeveer 1.2 kilometer, de ronde van de oude Lus. De inschrijving (via de KNWU) is inmiddels begonnen. We zijn blij dat we dit hebben kunnen organiseren. Start en finish zijn op de Brink, voor de horecaetablissementen onder de Linden en de Pompstee. Rond half zes, zes uur is de koers afgelopen, dan kunnen mensen lekker het terras op, dat is het idee. We hopen dat de horeca aanhaakt met muziek. Dat zou helemaal mooi zijn. We moeten nog met elkaar om tafel hierover’, aldus Lammert die de primeur aan deze Krant heeft toegezegd. Janet Hamstra van Hotel Café Onder de Linden reageert blij verrast op de komst van de Kermiskoers. ‘Dat zou fantastisch zijn. Wij zijn sinds vorig jaar september officieel Kwaremont Koerscafé, als enige in Drenthe zover ik weet. Kwaremont is een typisch wielerbiertje. We zijn op het idee gebracht door Jaroen Cazemier. Hij wilde wel komen met een groepje fietsers, maar dan moest er wel een Kwaremont biertje klaarstaan, zei hij. Daar zijn we ingedoken. Nu zijn we benoemd tot Kwaremont Café en hangt er ook een fiets boven de kroeg. Natuurlijk zijn we positief over zo’n evenement, geweldig dat het gelukt is. Daar gaan we zeker iets moois van maken.’

De Rodermarkt feestweek begint op vrijdag 24 september en duurt tot en met woensdag 29 september. De kermis gaat door, net als de Warenmarkt, de Paardenmarkt en de kortebaandraverijen. ‘Alles gaat door volgens het normale programma alleen de zaterdag gaat er anders uitzien dan andere jaren’, besluit een gelukkige voorzitter die zelf ook snakt naar een leuk verzetje.