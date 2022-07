Volksvermaken op de trekker

RODEN – Een bijzonder moment voor de Roder Volksvermakers. De club die zorgt voor de leuke verzetjes in het dorp werd vorige week verrast met een wel heel uniek geschenk: een Zetor uit 1955. Cadeautje van Roner Hendrik Niemeijer. Niemeijer kan wegens gezondheidsredenen niet meer op zijn rode trekkertje rijden. Hij besloot hem te schenken aan Volksvermaken, de club die veel betekent voor het dorp. Voorzitter Lammert Kalfsbeek is er blij mee: ‘We kunnen hem goed gebruiken voor de opbouw van evenementen. En hij gaat natuurlijk meerijden in de reclamekaravaan van de Rodermarktparade. Echt een fantastisch gebaar!’