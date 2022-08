Volksvermaken Peize en horeca Peize staan weer garant voor mooie Zomerfeesten

‘We werken samen om er een mooi festival van te maken’

PEIZE – Samen met Volksvermaken Peize heeft de horeca in Peize weer een prachtig programma klaarstaan voor de Zomerfeesten. Twee jaar geleden werden de zomerfeesten voor het eerst op het evenemententerrein gehouden en dat beviel prima. Sandra Boonstra is bijzonder te spreken over de organisatie van de komende editie.

‘Ook deze keer hebben we voor het evenemententerrein gekozen. De jaarmarkt op zaterdag is op de Brinkweg, de rommelmarkt en de kermis op het evenemententerrein. We maken er een mooie festivalsfeer van.’

Dat de horeca op deze manier samenwerkt is best uniek. ‘Er is dan geen sprake van concurrentie. We werken echt samen om hier een heel mooi feest van te maken. Natuurlijk lever je ook wat in, we hebben de terrassen niet vol. Maar je moet samen bouwen aan iets nieuws. We doen zoveel mogelijk zelf en dat wat we zelf niet kunnen leveren, huren we in. We hebben goede muziek. En niet te vergeten de puzzeltochten. De grootste kartrekker in dit hele gebeuren is natuurlijk wel Volksvermaken. En vergeet niet alle vrijwilligers. We hebben een mooie ploeg mensen. We hoeven ze maar te bellen of ze staan palen te slaan.’

De aftrap is op woensdag 17 augustus met een puzzelwandeltocht, op donderdag is er een puzzelrit voor fietsers en op vrijdag de puzzelrit met auto’s. Op zaterdag wordt de Peizer jaarmarkt gehouden en op zondag de kindermiddag. Het geheel wordt afgemaakt met flink wat muziek. De verwachting is dat de zomerfeesten ook dit jaar vee bezoekers zullen trekken.