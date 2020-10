Volksvermaken Peize schrapt winteractiviteiten

PEIZE – Na het afgelasten van de Lampionoptocht, heeft Volksvermaken besloten ook de Sinterklaasintocht en de toneeluitvoeringen van het Paaizer Vermoak te schrappen. De afgelopen periode is er nagedacht over een aanpaste intocht door het dorp. Een drive-trough en een intocht waarbij alle wijken in Peize werden bezocht waren twee opties die in overweging zijn genomen. Door de verscherpte maatregelen rondom Covid-19, zijn ook deze twee varianten dit jaar helaas niet haalbaar.

In samenspraak met de leden van het Paaizer Vermoak, zijn de toneeluitvoeringen die in maart 2021 op het programma stonden, eveneens afgelast. Rond deze tijd starten de repetities en hierbij geldt dat met de geldende restricties er geen goede invulling kan worden gegeven aan het repeteren.

Op de voorlopige activiteitenkalender 2021 van Volksvermaken, staat 26 juni gepland voor een zomeractiviteit van het Paaizer Vermoak.

Hoe hier invulling aan wordt gegeven, zal in het voorjaar van 2021 worden besproken.

De definitieve activiteitenkalender van Volksvermaken Peize van 2021, zal eind dit jaar gepresenteerd worden.