Volksvermaken Peize verwelkomt 1100e lid

PEIZE – Volksvermaken Peize heeft de familie Stuy verwelkomd als 1100e lid. Zij werden door voorzitter Richard Veurman verrast met een heerlijke taart.

De familie Stuy woont ruim een jaar in Peize en prijst de vele activiteiten die Volksvermaken organiseert: ‘Wij hebben twee jonge kinderen en zien op de activiteitenkalender dan ook veel leuke dingen langskomen waar we als gezin van kunnen genieten.’

Met de 1100 huishoudens die lid zijn van Volksvermaken Peize is het één van de grootste verenigingen in de kop van Drenthe. Voorzitter Veurman is blij met de mijlpaal: ‘In deze tijd zijn we ontzettend blij dat we als vereniging ons 1100e lid mogen verwelkomen. Qua evenementen ligt het vrijwel volledig stil, maar we zijn wel druk met voorbereidingen treffen voor de tweede helft van het jaar, waarin we hopelijk weer iets meer ruimte hebben om activiteiten te organiseren.’