Volksvermaken Tolbert heeft juiste koers te pakken

TOLBERT – Volksvermaken Tolbert zorgt het hele jaar door voor vele activiteiten in en rondom Tolbert. De stichting waarvoor Siebo Beukema al zeven jaar lang veel zaken regelt bevindt zich tegenwoordig in een rustig vaarwater, maar stilzitten is er alleen niet bij voor de organisatie. De Sint staat alweer bijna voor de deur en vrijdag worden de straten weer verlicht door prachtige lampionnetjes, want het mag allemaal weer.

Ook Stichting Volksvermaken Tolbert heeft natuurlijk last gehad van de coronajaren, maar nu alles weer kan is alles ook weer volop in beweging gekomen. Dit heeft Volksvermaken Tolbert vooral te danken aan een hardwerkend bestuur en de inzet van een groot aantal vrijwilligers die meehelpen om alle geplande evenementen tot een succes te maken.

‘De coronajaren hebben ons absoluut parten gespeeld, want je kon echt helemaal niets en voor Tolbert was dat echt even wennen, omdat we normaal gesproken gewend zijn om heel veel te doen door het jaar heen. Gelukkig kan alles weer, maar wij merken ook wel dat bedrijven terughoudend zijn geworden met sponsoring en dit noodzaakt je soms om andere keuzes te maken. Waar je vroeger eenvoudig 500 tot 1000 euro sponsorgeld kreeg zijn bedrijven nu een stuk voorzichtiger geworden. Elk jaar is het voor Volksvermaken Tolbert in ieder geval wel weer een mooie uitdaging om het programma rond te krijgen, want je moet met veel zaken rekening houden om het te laten slagen. Daarnaast wil je ook blijven vernieuwen en niet ieder jaar met dezelfde dingen komen, maar dat lukt ons aardig, want we hebben een fantastisch bestuur met acht bestuursleden die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de stichting.’ Komende vrijdag staat de lampionnenoptocht alweer op het programma en dat is altijd erg leuk vervolgt Beukema. ‘Dit is één van de activiteiten die ieder jaar weer de moeite waard is, want je ziet dan zoveel mooie lampionnetjes voorbij komen en de kinderen kunnen er een prijsje mee winnen natuurlijk. Daarna gaat het vizier richting Sinterklaas, want dit heeft ook nogal wat voeten in de aarde qua organisatie. Dit geldt trouwens voor heel veel dingen die wij doen, want als je tegenwoordig iets wilt moet je heel erg veel zaken goed regelen voordat het licht op groen kan komen te staan. Wij komen om die reden dan ook best vaak bij elkaar als bestuur om de zaken goed op de rit te krijgen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan zaken als de financiering, maar veiligheid is echt ontzettend belangrijk geworden. Vroeger was alles op twee A4-tjes geregeld, maar tegenwoordig komt er een half telefoonboek met regels op je af, maar veiligheid gaat voor alles natuurlijk.’

Op de vraag waarom Stichting Volksvermaken Tolbert er jaar in jaar uit weer in slaagt om een mooi en divers aanbod samen te stellen waaraan jong en oud veel plezier beleeft, laat het antwoord van Beukema niet lang op zich wachten. ‘Wij hebben gewoon in Tolbert gewoon de drive om er ieder jaar weer iets moois van te maken met z’n allen. Als ik terugkijk naar de wijze waarop we hier afgelopen zomer weer een onvergetelijke feestweek hebben neergezet, dan denk ik dat we momenteel de juiste koers weer te pakken hebben. Je moet gewoon geregeld je hersenen even goed laten kraken en je handen laten wapperen op de momenten dat het wordt gevraagd. Gelukkig hebben wij voldoende mensen in het dorp die hun schouders eronder willen zetten. Ik verwacht dan ook dat 2023 een onvergetelijk jaar gaat worden.’

Vrijdag 11 november is de dag waarop er lampion gelopen worden mag. De winkeliers van Tolbert zetten de deuren voor jullie op een kier, zing uit volle borst en haal je lekkers hier. Tussen 17.00 en 19.00 uur is er een lampionnenwedstrijd bij Kapsalon Hair & Beauty in de salon. Hier maak je kans op een prijs voor de mooiste lampion.