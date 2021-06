Volksvermaken Tolbert hoopt online events voorgoed vaarwel te zeggen

TOLBERT – Nederland komt langzaamaan weer tot leven. Dit zorgt er mede voor dat veel activiteiten die in coronatijd niet konden, weer worden opgestart. Met name in de evenementenbranche staan ze te springen om weer leuke dingen te organiseren om te creëren wat iedereen zo vreselijk heeft gemist: gezelligheid en het gevoel van samen zijn. Hoogtijd voor Stichting Volksvermaken Tolbert om vijf dagen op rij een activiteiten op poten te zetten.

Vanaf zaterdag 3 juli gaat Stichting Volksvermaken Tolbert vijf dagen achter elkaar een leuke activiteit organiseren voor de inwoners van Tolbert. Ze hopen hiermee het einde van coronaperiode in te luiden en de bewoners in en rond Tolbert na lang wachten eindelijk weer iets te kunnen bieden. “Alles ligt nog wel een beetje onder een vergrootglas, maar wij willen ook graag laten zien dat er ook onder de omstandigheden zoals ze nu zijn genoeg mogelijk is”, zegt Siebo Beukema van Volksvermaken. “Op zaterdag gaan we beginnen met een brommertoertocht. Dit is bij ons een jaarlijks terugkerend evenement, met uitzondering van vorig jaar. De deelnemers verzamelen zich om 09.00 uur op het terrein achter de Postwagen bij de nieuwe activiteitenarena. Dit zal voor al onze activiteiten het startpunt zijn.” Deze tocht is volgens Beukema een goed voorbeeld van een evenement wat past bij de huidige coronamaatregelen. “Iedereen kan afstand houden doordat er kleine groepjes zijn. Aan de andere kant ga wij ook niet voor politieagentje spelen. Die verantwoordelijk leggen we ook bij de mensen zelf.” De brommertocht op zaterdag kent een afstand tussen de 80 en 100 kilometer. Het parcours is uitgestippeld rond de omgeving van Tolbert. “Hier proberen we origineel en creatief in te blijven.”

Op zondag 4 juli heeft de organisatie een terrasquiz in petto. Deze al plaatsvinden op het terras bij de activiteitenarena. “Zie het als een pubquiz, maar omdat we iedereen op het terras laten zitten hebben we gekozen voor een andere naam. Het concept blijft hetzelfde. Op het terras zitten we buiten en is de onderlinge afstand beter te handhaven. De quiz zal voornamelijk voor de volwassenen zijn, maar ook aan de kinderen is gedacht. Er zal ook een glijbaan of waterbaan aanwezig zijn voor de kinderen. In welke vorm dit is, is afhankelijk van het weer.” De quiz zal starten om 15.00 uur. Voor de activiteit van maandag 5 juli reizen we af naar de manege. Hier is vanaf 19.00 uur de activiteit ringsteken te doen. “Ringsteken is een behendigheidsspel en snelheidsspel en wordt gespeeld op een aanspanning met een paard en wagen of een koets, maar sommigen zitten ook echt daadwerkelijk op een paard.” Op dinsdagavond 6 juli kunnen deelnemers zich tussen 19.00 en 20.00 uur inschrijven voor een wandeltocht. “Om het toch iets anders te maken dan een normale wandeling maken we er een soort vossenjacht van. Er zullen onderweg wat mensen ontdekt moeten worden. Op deze manier is er toch een spelelement toegevoegd.”

Op de laatste dag, woensdag 7 juli, is er geen wandeltocht, maar een fietstocht. “We hebben twee verschillende fietsroutes bedacht. Een rit van 30 kilometer en een rit van 60 kilometer. Zo is er dus ook nog keuze voor de deelnemers. Onderweg zullen er een aantal stops zijn waar een hapje en een drankje uitgedeeld.”

De organisatie hoopt op een geslaagde reeks evenementen, alleen zal het niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn om te komen. “We denken dat er ook mensen zijn die sceptisch zijn en het nog een beetje eng vinden om de menigte weer op te zoeken. Toch moet tussen de 25 en 30 deelnemers per evenement wel lukken. We willen ook laten zien dat we er weer zin in hebben. Ook voor de mensen. We hopen straks richting het najaar weer evenementen op een normale manier te kunnen organiseren.”