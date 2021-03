Volksvermakers bereiden zich voor op een feestje

NOORDENVELD – Tot 1 juni mogen er geen grote evenementen gehouden worden. Hoe de wereld er daarna uitziet, valt op dit moment nog niet te zeggen. Wel gloort er hoop aan de horizon nu er in de evenementenbranche gewerkt wordt met zogenaamde ‘testevenementen’. Ook de Volksvermakers van Roden denken voorzichtig aan het feest der feesten in september. ‘Zeker zien we mogelijkheden, wij zijn altijd positief. Maar je moet ook realistisch zijn. Het kan zijn dat je die mogelijkheden bij moet stellen’, zegt voorzitter Lammert Kalfsbeek. Richard Veurman van Volksvermaken Peize hoopt dat zijn club voor een pilot in aanmerking komt. ‘Wij hebben ervaring met het coronaproof organiseren van een feest.’

Roden

Op de dag wanneer deze Krant verschijnt, gaat Lammert Kalfsbeek digitaal in gesprek met de wagenbouwers om te inventariseren hoe zij er in staan. Of ze het zien zitten om –op een veilige manier- aan een praalwagen te bouwen. ‘Vast staat dat we tot 1 juni niets mogen. Wel kunnen we alvast kijken naar de Rodermarkt in september. Dinsdag komen we online bijeen met de wagenbouwers. Ik denk dat het op veel locaties goed mogelijk is om in delen te bouwen aan de wagen. Die delen zou je in een later stadium weer samen kunnen brengen. Ik ben van mening dat overal een oplossing voor is. Maar goed, de wagenbouwers moeten het zelf zien zitten. Zonder hen geen parade. Mochten zij er positief in staan, is dinsdag ook de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen’, aldus Lammert. Mocht de parade niet doorgaan, denken de Volksvermakers na over een alternatieve invulling van de zaterdag. Inschrijvingen voor de paarden- en warenmarkt zijn onder voorbehoud. ‘Paardjerennen staat op de agenda van de bond, de korte baan gaat plaatsvinden tenzij het toch niet mag. Wat we voorheen met een dikke stift konden noteren, is nu met potlood neergezet. We kijken graag naar de mogelijkheden. Mensen snakken ernaar om weer iets leuks te doen. Een terrasje te pakken, een leuk feest te bezoeken en een biertje te drinken. Maar als dat niet mag, moet je die mogelijkheden bijstellen.’

Peize

Ook in Peize zitten ze niet stil. Richard Veurman van Volksvermaken Peize heeft inmiddels contact gelegd met de gemeente. Hij hoopt dat de Volksvermaken Peize een pilot mag draaien met het coronaproof organiseren met de Zomerfeesten. ‘Alle activiteiten waarbij je mensen oproept om te komen, zitten er niet in voor 1 juni. Met pijn in ons hart hebben we net besloten om de paardenshow van 13 juni niet door te laten gaan. Er zijn teveel onzekerheden. Palmpasen zullen we, net als vorig jaar, digitaal organiseren en er gaat een streep door de Avondwandelvierdaagse. Klootschieten gaat ook niet lukken, een terrasje pakken zit er niet in. Wat dat betreft is de sjeu eraf. We richten ons nu op de Zomerfeesten en op Pais Sonic. Dat perspectief is er ook wel. Het zou maar zo een zittend geheel kunnen worden, bijvoorbeeld met een horecaplein in het midden. Waarschijnlijk moeten we wel weer uitwijken naar het evenemententerrein. In de Hoofdstraat is het lastig om voldoende afstand te houden. Dat betekent dat er krachtstroom en water naar toe moet. Maar het is zeker te doen. Vorig jaar hebben we bewezen dat we dat heel coronaproof kunnen organiseren. We hebben een balletje opgegooid bij de gemeente om een pilot te draaien.’

Norg

In Norg staan voorlopig alle activiteiten na 1 juni gewoon op de agenda. Remko Nieboer van Natuurlijk Norg, de overkoepelende organisatie die voor structuur en ondersteuning zorgt, geeft aan dat gewoonlijk meer dan honderd evenementen worden georganiseerd in Norg. De feestvierdaagse, fietsvierdaagse, Slag om Norg, Folly Art en andere evenementen gaan vooralsnog gewoon door zoals gepland, zolang er geen nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Mochten er wel beperkingen zijn, dan moet gekeken worden naar wat nog wel kan. ‘Een evenement als Folly Art, dat buiten plaatsvindt en waarbij grote spreiding is, kan dan misschien nog wel, maar een binnenactiveit is een ander verhaal. Het is afwachten.’