Volksvermakers Roden en Peize klaar voor een feestje

Warenmarkt, kortebaandraverijen, Jaarbeurs, géén parade; alternatieve invulling op zaterdag

NOORDENVELD – Hè, hè, eindelijk lijkt het oude leventje langzamerhand weer een beetje terug te komen. Of oud, het nieuwe leven komt terug, zoals IC-arts Diederik Gommers het liever noemt. Als het een beetje meezit gaat in september de anderhalve meter regel eraf, hoeven we niet langer met mondmaskers te shoppen en zijn de meeste mensen voorzien van een prik. En dat is mooi nieuws. Want dat betekent dat we weer een ouderwets feestje mogen vieren, gezellig met vrienden een biertje (of wat meer) drinken en elkaar weer eens stevig vastpakken. Voor de Volksvermakers van Roden en Peize betekent het dat ze eindelijk hun fantastische plannen mogen uitvoeren. Misschien nog niet alle, wel de meeste.

Om maar met de plannen van Volksvermaken Roden te beginnen. Het slechte nieuws is dat de Rodermarktparade niet doorgaat, maar de rest van het Rodermarktprogramma wel. De kermis, de warenmarkt, de paardenmarkt en zelfs de kortebaandraverijen. U raadt het, we treffen een zeer enthousiaste Lammert Kalfsbeek aan de telefoon. ‘Gelukkig gaan we weer terug naar normaal. Al gaat parade helaas niet door’, valt de voorzitter meteen maar even met de deur in huis. ‘Verschillende bouwgroepen zien het niet zitten om in zo’n korte tijd iets moois neer te zetten. Nu mag je nog maar met 4 mensen bij elkaar zijn, vanaf 1 juli met 8. In twee maanden tijd met de vakanties ertussen, wordt dat gewoon erg krap. Sommige bouwgroepen leggen de lat hoog, is de wagen een soort prestigeproject. Zij zien het niet zitten om de wagen binnen twee maanden te af te bouwen en zijn daarom afgehaakt. Een realistisch besluit denk ik. De teleurstelling voor de scholen is er wel. Begrijpelijk. Zij willen graag de kinderen op de wagens, vorig jaar ging het immers ook al niet door. Daarom zitten we woensdag samen met de bouwgroepen om de tafel. We gaan met elkaar bekijken hoe we een andere invulling kunnen geven aan de paradedag. Een beetje brainstormen over wat er zou kunnen’, zegt Lammert die belooft dat er sowieso een zaterdagmiddag en –avondprogramma komt. ‘Inhoudelijk kan ik daar op dit moment nog niets over zeggen. In ieder geval gaat de rest van het programma door. Er liggen al zo’n 150 aanmeldingen voor de warenmarkt. En de paardenmarkt is ook vrij snel te regelen. De dinsdag staat gewoon. Woensdag staan de korte baandraverijen op het programma. Ik ga er ook van uit dat de Rodermarktnacht doorgaat. We gaan binnenkort ook met de horeca in gesprek om de plannen door te nemen.’

Zomerfeesten Peize

Ook in Peize enthousiaste reacties over de ontwikkelingen. ‘Het gaat de goeie kant op’, regeert Volksvermaken-voorzitter Richard Veurman. ‘Hoe het er precies uitgaat zien is nog een vraagteken, hoe groot het wordt, hangt af van wat er kan en mag. Maar dát er iets gaat gebeuren is een feit. Wij richten ons op de Zomerfeesten van 18 tot en met 22 augustus en op het Feestweekend Peize op 5 en 6 november. Al maandenlang zijn we ermee bezig. De Zomerfeesten zijn nog best spannend, die vallen in augustus. In september gaat naar verluid de anderhalve meter-regel eraf. Gelukkig kunnen we het redelijk coronaproof organiseren. De feesten worden gehouden op het evenemententerrein achter de molen, dat kunnen we afsluiten. Op die manier is het aantal bezoekers goed te controleren. En daarbij: Rodermarkt heeft een veel grotere aantrekkingskracht dan de Peizer Jaarmarkt. Laten we hopen dat alles weer wat vrijer wordt. We hopen de feesten te kunnen organiseren met een aantrekkelijk horecaplein.’ Als het een beetje meezit zijn tegen de tijd van het Feestweekend in Peize alle coronamaatregelen van tafel. Dat beetje geluk hebben de Volksvermakers in Peize ook echt nodig, want de artiesten zijn geboekt. Grote namen in de sporthal van Peize. ‘We hebben leuke artiesten weten te strikken. Als we die moeten afzeggen omdat het niet kan, lopen we het risico op een financiële tegenvaller. Vrijdag komen Emma Heesters en Vangrail en we zijn bezig met QMusic voor het Foute Uur. Zaterdag draait dj Olaf, de feestdokter. En Frans Duits en Django Wagner zijn geboekt, net als Jannes en Melissa Smilda.’

Jaarbeurs Roden

Een ding is zeker: de Jaarbeurs Roden ontbreekt niet tijdens de komende Rodermarkt. Dat laat Lucas Schoonbeek weten aan deze krant. ‘We zeker niet stil gezeten het afgelopen jaar. De coronaperiode hebben we gebruikt om het hele concept nog eens goed tegen het licht te houden. In een soort helicopterview gekeken: wat willen we in de toekomst? Wat we zeker niet willen is dat mensen straks zeggen: we hebben niets gemist vorig jaar. We hebben gekeken naar een concept waarmee we de toekomst in kunnen. Vernieuwing is een must, wil je mensen enthousiasmeren.’ Op de details kan Schoonbeek, die verantwoordelijk is voor de entertainmentcommissie van de Jaarbeurs, nog niet ingaan. Evenals wie de nieuwe voorzitter wordt. Op dit moment is de Jaarbeurs nog voorzitterloos. Na het vertrek van Anne Rozema nam notaris Bert Rijks de spreekwoordelijke hamer als vicevoorzitter over. Rijks heeft het zakelijk echter zo druk, dat hij noodgedwongen een stap terug heeft moeten doen. We blijft hij secretaris van de Jaarbeurs, laat Schoonbeek weten. ‘We hebben een aantal kandidaten op het oog, maar dat moet binnen het bestuur nog besproken worden. Door de coronaperiode hebben we enkel in klein comité bij elkaar gezeten. In ieder geval kan ik wel zeggen dat we vol goede moed bezig zijn. Achter de schermen gebeurt een hoop. De artiesten zijn in ieder geval geboekt. Een aantal is van vorig jaar doorgeschoven naar dit jaar. Of er ook een beurs komt? Dat proberen we wel. In ieder geval zal het in een andere vorm zijn. We hebben niet aan standwerving kunnen doen. Wat ik je wel kan zeggen is dat we het hele jaarbeursterrein nodig zijn!’