Volle bak tijdens Kleintje

RODEN – Of Volksvermaken Roden zich een betere Kleintje Rodermarkt had kunnen wensen? Waarschijnlijk niet. Vanaf Hemelvaartsdag tot aan de tropische zondag, was het ontzettend druk in het dorp. Het Paardenconcours trok uiteraard weer vele liefhebbers en dorpelingen naar de Norgerweg en ook de kermis mocht op veel bezoekers rekenen. De horeca deden met ‘Kleintje Mokum’ een geweldige zet en natuurlijk vergaapten alle feestgangers zich op de zaterdagavond aan de spetterende vuurwerkshow. Een topweekend vliegt uiteraard veel te snel voorbij, maar gelukkig hebben we de foto’s nog!