Volleyballers J.M.C. Marum kampioen

MARUM – De volleybalsters van J.M.C. Marum zijn kampioen geworden over de 1e helft van het seizoen 2022-2023. Ze spelen Cool Moves Volleybal (CMV)-niveau 4. Het seizoen begon voor de meisjes op zaterdag 1 oktober 2022 met een toernooi in Leeuwarden. Daar werden de eerste wedstrijden gewonnen. Eind oktober volgde een toernooi in Kollum en in november en december werd er in Menaldum en Franeker gevolleybald. De competitie voor de CMV-jeugd wordt gespeeld in toernooi vorm. Iedere maand is er een toernooi, soms wordt er 2x in de maand gespeeld. Per toernooi worden er 4 wedstrijden gespeeld van 15 minuten. Op 4 februari gaat de 2e helft van start. Staand v.l.n.r.: Alyssa Hoven, Marente Oldersma, Roos Veen en Benthe Sofie van der Kooi. Zittend v.l.n.r.: Mirthe Hut, Luna van der Veen, Eva Kamphuis en Silke Wobbes. (Foto: G. Leenders)