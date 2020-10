Volleybalvereniging Peize kent sterke seizoenstart

PEIZE – Volleybalvereniging Peize heeft zich afgelopen seizoen weten te handhaven in de derde divisie. “Volgens mij zijn we weer zevende geworden. Zoals ieder jaar”, lacht Ernst Maring. Hij geeft aan dat ook Heren 2 zich heeft kunnen handhaven, maar dat Heren 3 van de volleybalclub in Peize is gedegradeerd.

De penningmeester en verantwoordelijke voor alle commerciële zaken binnen de club heeft een rustig half jaar achter de rug. “We zijn niet op bezoek geweest bij bedrijven. De sponsoren bezoek ik namelijk persoonlijk om even een praatje te maken en samen te kijken naar manieren om samen te werken waarbij het voor beide partijen een goede uitkomst biedt. Dat hoeft niet altijd in geld te zijn.”

De accountant geeft aan dat het Heren 1 een goede seizoenstart heeft gekend. De eerste wedstrijd werd met 3-1 van De Meeuwen gewonnen. ’t Gat van Groningen Donitas werd een week later met 4-0 aan de zegekar gebonden. Zo staat Volleybalvereniging Peize na twee wedstrijden knap op een gedeelde koppositie met VIOS/K in de derde divisie. Maring houdt zich vast aan het positieve voor aankomend seizoen: “We moeten ervoor zorgen dat we niet pessimistisch worden, maar je hoort her en der geluiden dat de sporthallen weer dicht zouden moeten als het zo doorgaat. Dat willen we te allen tijde voorkomen en daarom werken we samen met de gemeente en nemen we de richtlijnen van het RIVM strikt in acht.”

Volleybalvereniging Peize heeft vanwege het coronavirus een hoop activiteiten af moeten blazen. Zo is de jaarlijkse pubquiz vanwege het virus uitgesteld, maar dat niet alleen: “We zouden dit jaar ons 60-jarig jubileum vieren met een aantal leuke activiteiten. Wat dat precies inhoudt, kan ik niet veel over zeggen. Dat moet een verrassing blijven. Helaas hebben we met het virus van doen en hebben we de festiviteiten voorlopig uitgesteld.”

Vooralsnog valt er weinig concreets over het nieuwe seizoen te zeggen. “We hebben een seizoensopening georganiseerd voor de jeugd. Verder willen we met een oefenwedstrijd voor schooljeugd weer enthousiasme creëren voor de volleybalsport. Iedereen die het een keer wil uitproberen, is altijd welkom bij onze vereniging. Wat betreft corona blijft het afwachten en hopen dat het zo lang mogelijk door kan blijven gaan”, besluit Maring.