LEEK – Een nieuwe knuffel of toch een mooi stuk speelgoed? Het is lastig kiezen voor deze twee dames. Met hun zuurverdiende geld op zoek naar wat moois voor thuis. De Vrijmarkt in Leek – gelukkig overdekt! – is voor kinderen een mooie manier om een centje te verdienen of wat nieuwe hebbedingetjes te scoren. En natuurlijk was er de gelegenheid tot schminken, een mogelijkheid die ook deze twee dames duidelijk niet onbenut lieten. Een prima dag voor deze twee handelaren!