Volop kindervakantiepret tijdens de MEGA Speeldag in de Brinkhof tijdens de herfstdagen

NORG – Wat een lol en wat een pret. Dat de kinderen het enorm naar hun zin hadden tijdens de MEGA Speeldag in De Brinkhof behoefde geen uitleg. Tijdens de herfstvakantie organiseerde Beweegdorp Norg nu alweer voor de zesde keer deze vakantie activiteit voor kinderen van de basisscholen uit de gemeente Noordenveld. Het was druk en de kinderen hadden er allemaal zin in. Bijna 130 deelnemers telde de organisatie en die was dan ook zeer tevreden met deze opkomst. Er waren in de sporthal enkele luchtkussens opgebouwd, zodat het klimmen en klauteren geblazen was. In een andere ruimte werden speelfilms gedraaid, kon er geschminkt worden, waren er spelletjes te doen en stond verven en tekenen op het programma. Tussen de middag was er een broodje knakworst en trad ook nog eens een goochelaar op.