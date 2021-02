Volop schaatsplezier op de schitterende natuurijsbaan in Alteveer

ALTEVEER – Het bestuur van IJsvereniging RAS kijkt terug op een schitterende week vol schaatsplezier. Dankzij de enorme club vrijwilligers lag het ijs er prachtig bij, vertelt voorzitter Abel Mulder die ongelofelijk trots is op zijn team. ‘We hebben een rooster opgesteld, zodat er altijd iemand van ons aanwezig is. Mensen kwamen van heinde en verre. Omdat we de baan alleen open hebben voor leden, werden heel veel gasten spontaan lid, ook voor volgend jaar. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. We hebben alles coronaproof kunnen organiseren. Aanmelden kan bij het loket aan de zijkant van de kantine. Op het veld achter de ijsbaan kunnen (dit jaar voor het eerst) mensen parkeren. Ideaal, want op deze manier blijft de Melkweg goed toegankelijk.