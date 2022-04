Volop spanning bij Streektaolstried

NORG – Een nek aan nek races, met uiteindelijk 1 winnaar. Zo verliep de laatste ronde in de Streektaolstried. Uiteindelijk trok de deelnemersgroep Historische vereniging Peize-Paais aan het langste eind met 48 punten. Tweede werd Gemeentebelangen 2 met 47,5 punten. Goede derde werd Vrouwen van Nu afdeling Roden met 47 punten. De deelnemersgroep van Welzijn in Noordenveld ging er met de poedelprijs vandoor.

Nadat de Streektaolstried twee jaar lang geen doorgang kon vinden was er nu weer volop strijd. Bijna 20 teams hadden zich dit jaar opgegeven om in café Zwaneveld in Norg te kijken wie de beste was. Vragen in de Streektaolstried richten zich in het Drents op allerlei onderwerpen die verwant zijn aan het Drents en onder andere met de directe omgeving van de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe van doen hebben. De organisatie was mede in handen vanuit de cultuurhoek van Welzijn in Noordenveld. Abel Darwinkel was quizleider en dat deed hij niet onverdienstelijk en uiteraard in het Drents.

‘Het was een erg leuke avond. De sfeer was goed en je kon merken dat veel mensen er weer eens aan toe waren om elkaar in deze hoedanigheid te ontmoeten. Het heeft tenslotte ook een tweetal jaren niet gekund. Ik denk dat er wel zo’n kleine 100 deelnemers aanwezig waren. Het was een gemêleerd gezelschap dat meedeed en dat is altijd mooi om te zien. Er waren enkele familiegroepen en deelnemers verbonden aan organisaties of plaatsen uit onze gemeente. Er waren 8 rondes met elk 8 vragen. Ik vond de vragen best wel pittig. Het bleef tot aan de laatste ronde spannend,’ liet Abel Darwinkel weten.

Prijsvraag

De vragen van de Streektaolstried werden zoals gebruikelijk bedacht door de historische verenigingen uit Roden, Norg en Peize. Voor De Krant werd een selectie gemaakt van een negental vragen. In samenwerking met de organisatie van de avond en de historische verenigingen daagt De Krant haar lezers uit om de vragen te beantwoorden en de antwoorden op te sturen voor vrijdag 1 april naar service@stwin.nl. Uit de stapel goede oplossingen wordt een winnaar getrokken die een leuk ‘Noordenvelds’ boekwerkje krijgt uitgereikt.