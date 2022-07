Volop vacatures voor vrijwilligers

NOORDENVELD – ‘Er staan zo’n 40 vacatures bij ons op de website,’ zegt Hanny Schoenmaker van Welzijn in Noordenveld. ‘Wat zou het toch mooi zijn als we al die oproepen van organisaties voor vrijwilligers deze zomer konden beantwoorden met een positief vervolg.’

Bij Welzijn in Noordenveld is zij de coördinator als het gaat om de vacatures verbonden aan de VVB, de Vrijwilligers Vacature Bank. Elke woensdagmorgen is er in het Inwonersplein aan de Schoolstraat in Roden van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur voor iedereen die vragen heeft over vrijwilligerswerk en of zich wil opgeven als vrijwilliger, maar daar nog wat meer informatie over wil.

‘In principe is het makkelijk,’ laat Hanny Schoenmaker weten. ‘Wie belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk kan op de website terecht. Daar hebben we het aanbod van de organisaties bijeen gebracht. Je kunt je rechtstreeks aanmelden. Daar hoeven wij dan niet tussen te zitten. Heb je meer vragen, dan kun je bij ons terecht.’

De VVB laat een waslijst van vacatures zien bij veel instellingen in de gemeente Noordenveld. Op de locaties waar WiN activiteiten organiseert zoals in De Brinkhof in Norg, dorpshuis De Essen in Peize en het Inwonersplein in Roden liggen vacature mappen klaar die ingezien kunnen worden. Bij de vacatures staat een omschrijving, zodat veel duidelijk wordt over de vrijwillige werkzaamheden. Zo kan beoordeeld worden of de gevraagde klus bij de desbetreffende persoon past.

De Krant mag meekijken naar enkele voorbeelden: Zo is er een leuke vacature van Vakantievreugd, een organisatie die een reisbegeleider zoekt voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij de Huurdersvereniging WOON is men op zoek naar bestuursleden. De Wereldwinkel in Roden zoekt winkelmedewerkers en in het zwembad in Veenhuizen is de organisatie op zoek naar kioskvrijwilligers. Bij olie- en korenmolen Woldzigt in Roderwolde zoekt men baliemedewerksters, molengidsen en olieslager. Veel vacatures zijn zorg gerelateerd. Bij de verzorgingscentra Noorderkroon en De Hullen in Roden is voortdurend veel vraag naar vrijwilligers. Ook bij de eigen welzijnsorganisatie is men op zoek naar vrijwilligers die actief willen worden als hulpmedewerker bij de VVB en bij de Vrijwillige Hulpdienst. ‘Allemaal zeer gevarieerd,’ zegt Hanny Schoenmaker.

Op de foto een deel van het team van de Vrijwillige Hulpdienst en de VVB vlnr Trijnie Martens, Hanny Schoenmaker en Marijke Schaareman.