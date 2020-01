Volop voetbal ter ere van 90 jaar VV Roden

RODEN – Sportcentrum de Hullen was afgelopen zondag het decor voor een onderling zaaltoernooi van VV Roden. Leden, oud-leden, vrijwilligers en andere sympathisanten namen daar deel aan het toernooi, waarbij alle voetballers werden gemixt. Het toernooi was onderdeel van het 90-jarig jubileum van de club. In het kader hiervan worden het gehele jaar door allerlei activiteiten op poten gezet. Zo wordt er nog een FIFA-toernooi georganiseerd, is er een klaverjasavond in februari en zal er in mei een reünie worden georganiseerd.