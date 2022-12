Volop (voordelige) feestdagen cadeaus bij de Wereldwinkel Roden

RODEN – Vanaf nu zijn er Sinterklaas- en Kerstboeken, Dvd’s, Cd’s en legpuzzels van de Roder Boekenmarkt te koop in de Wereldwinkel in Roden. De Roder Boekenmarkt wordt dit jaar gehouden op 28 en 29 december, dat is helaas te laat voor de Sint en Kerst boeken.

Gelukkig hebben de medewerkers van de Wereldwinkel ook dit jaar aangeboden om weer een plekje voor die boeken en andere dingen vrij te maken in hun winkel. Zodoende kunnen belangstellenden toch nog dat hele mooie boek met kerstverhalen, een cd met sinterklaasliedjes, of dat prachtige concert van een koor in huis halen. Of een leuke kerstfilm. Wat dacht je van een toepasselijke legpuzzel leggen met de hele familie tijdens de feestdagen? Om het geld hoef je het niet te laten, want de prijzen zijn laag, zoals je gewend bent van de Roder Boekenmarkt. De organisatie vindt het belangrijker dat de ingebrachte artikelen een nieuw thuis vinden dan dat zij versloffen op de zolder. Ook zijn er enkele manden uit Ghana te koop, die onlangs meegenomen zijn door enkele leden van de werkgroep ‘Ghana over de IJssel’. De vrouwen in Sumbrungu zullen heel trots zijn dat hun producten ook in Nederland gebruikt worden. De manden, Sint- en Kerstboeken, cd’s en dvd’s en puzzels liggen tot en met zaterdag 17 december in de Wereldwinkel.Wereldwinkel Hart en Kado, Nieuweweg 7, 9301 GP Roden, tel 050 5010440. Openingstijden: Maandag gesloten

Dinsdag t/m donderdag middag van 13.00 – 17.00 uur. Vrijdag en zaterdag van 09.30 – 17.00 uur