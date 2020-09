Voor 1000 euro Winkelhart Roden cadeaubonnen verstopt: de jacht kan beginnen!

RODEN – Geen Rodermarkt, geen pilsje op straat, geen handjeklap op de paardenmarkt. Voor de Roder winkeliers des te meer reden om iets leuks te organiseren. De Zakenkring heeft twee boeren bereid gevonden om vier waardebonnen te verstoppen in een straal van twee kilometer rondom Roden. Wie er een vindt, heeft 250 euro in z’n broekzak. De socials van Winkhart Roden in de gaten houden is handig, want via Instagram en Facebook volgen er hints. En dat is nog niet alles: op zaterdag 19 september is vertoeven in hartje centrum wel heel aantrekkelijk. Winkels hebben kramen vol verleidelijke aanbiedingen terwijl een brassband zorgt voor een gezellig muziekje.

De voorbereidingen alleen al waren hilarisch. Terwijl Geert de Vries en Jan Buiter, alias de Roder boeren, door Willy Luinge vakkundig in de kleren gehesen worden, komen de verhalen los. Geert en Jan hebben beide de Rodermarkt één keer niet gevierd. Geert had per ongeluk de vakantie naar Indonesië net verkeerd gepland. En omdat hij geen zin had in ruzie met zijn Tineke, heeft –ie toch maar het vliegtuig gepakt. Jan moest een keer verstek laten gaan vanwege een opleiding aan de praktijkschool in de Flevopolder. Maar dat was het dan ook. Een keer ging het bijna mis. Jan ging onderuit en had z’n hele gezicht open. “Geert belde me. Je gáát mee, zei hij. Laat Hennie je maar opkalefateren.” De periode dat de Zakenkring haar eigen tent had op het jaarbeursterrein, dát waren nog eens tijden, vertellen de heren die de ene anekdote na de andere uit de boerenkiel schudden. Die keer dat ze gingen bowlen met de Edammerkaasjes van een standhouder. Wie de meeste bierflesjes omgooide. Kon niet natuurlijk, zouden ze nu nooit meer doen, maar wat hebben ze een lol gehad toen. “En die keer dat Mexico het thema van de beurs was. Ik drink nu nog steeds tequila, zoveel was erover”, schatert Jan. “Of toen we ons eigen cd’tje in dat orgel van Da Capo stopten. Wilde een klant de volgende dag een liedje spelen, zat er een heel andere cd in. De voorbereidingen waren altijd geweldig. Wij hadden er al een week Rodermarkt opzitten voordat het überhaupt begonnen was. De aftrap was standaard donderdagavond, met het gemeentebestuur, de Volksvermakers en de kermisexploitanten in het Wapen. Man man, wát een tijd.”

Terug naar de waardebonnenactie. Zoals gezegd: Geert en Jan hebben 4 Winkelhart cadeaubonnen ter waarde van 250 euro verstopt in Roden. De jacht is vanaf vandaag geopend. Alvast een paar tips voor mensen die van plan zijn ze op te sporen: ze liggen binnen een straal van 2 kilometer van Roden. Je hoeft niet te zoeken in natuurgebieden, privéterreinen, onder de grond of in bomen. Daar liggen ze namelijk niet. De bonnen zijn te verzilveren bij winkels die zijn aangesloten bij de Zakenkring. Tips volgen via Instagram en de Facebookpagina van Winkelhart Roden. Tot slot: even noteren, zaterdag 19 september. Dan is Roden zéker the place to be!