‘Voor cliënten heeft het veel voordelen nu we met andere zorgverleners onder één dak zitten’

De Roner Apotheek blij met nieuwe plek

RODEN – Het zal veel mensen niet zijn ontgaan: de Roner Apotheek is verhuisd. En wel naar een fantastisch nieuwe locatie. Vanaf vorige week heeft de apotheek intrek genomen in het gloednieuwe gezondheidscentrum aan de Meester Wijchgellaan in Roden. Eigenaar René Kuipers is in zijn nopjes met de nieuwe plek. “Voor cliënten heeft het veel voordelen nu we samen met andere zorgverleners onder één dak zitten. De lijntjes zijn kort.”

Huisartsenpraktijk Olthof beet het spits af, samen met Thuiszorg Allerzorg, de Roner Apotheek volgende een week later. Maandag is huisartsenpraktijk van den Berg, daarna volgen huisartsenpraktijk Witteman en Van den Hof, fysiotherapiepraktijk Roden, Certe en tandarts Bijen. “Voor ons een goed moment om te verhuizen”, vertelt René Kuipers. “De oude locatie was door het drukke kruispunt vrij onoverzichtelijk. En parkeren was altijd een probleem. Straks wordt het gebied rond de busbaan her-ontwikkeld en verdwijnen de parkeerplaatsen helemaal. Op de nieuwe locatie is alle ruimte om te parkeren. Daar is goed over nagedacht. De parkeerplaatsen voor minder validen liggen vlak bij de ingang.” De Roner Apotheek zit, vanaf de Nieuweweg gezien, meteen rechts vooraan op de begane grond. “De apotheek is niet groter geworden, het is allemaal wel veel ruimer en efficiënter opgezet. Dat geldt zeker voor de fijne, royale spreekkamers waar we in alle rust vragen van patiënten kunnen behandelen”, vertelt René die onlangs is gestart met een app en website waarin de patiënten zelf hun dossier kunnen bekijken, wijzigingen kunnen doorgeven en herhaalmedicatie kunnen bestellen. En je ziet het niet veel meer, maar de Roner Apotheek beschikt over een eigen bereidingsfaciliteit waarmee ze zelf geneesmiddelen bereiden. Dat maakt het mogelijk dat geneesmiddelen op maat geleverd kunnen worden. Nog een extra service van de apotheek: het aanmeten van steunkousen. “Speciaal hiervoor hebben wij een bandagist in dienst. Naast deze hulpmiddelen leveren we ook hulpmiddelen bij onder andere incontinentie, diabetes en drinkvoeding.” Ook beschikt de apotheek over een medicijnuitgifte-automaat. Kun je met een per mail toegestuurde pincode zo je eigen medicatie uit de muur trekken. Naar het Febo-principe. “Daarmee willen we werkende mensen tegemoet komen. Medicijnen kunnen op ieder gewenst moment afgehaald worden. De automaat staat onder een afdak en is goed verlicht. We zijn heel erg gericht op service. En mocht er een keer iets niet goed gaan, dat kan altijd natuurlijk, lossen we dat snel op.” De apotheek is behalve door de week ook iedere zaterdag geopend van 9:00 tot 12:00 uur.

Roner Apotheek, Meester Wijchgellaan 2a Roden. Telefoon: 050 501 9625