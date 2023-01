Voor de derde keer met spullen naar Oekraïne: ‘Hulp is keihard nodig’

Inzamelingsactie in Leek

LEEK – Het lot van de Oekraïners in hun thuisland grijpt Jan Willem Slotema en Gauke Poelman enorm aan. De omstandigheden zijn door het gebrek aan stroom, gas en water erbarmelijk. Poetin weet niet van stoppen. De wrede premier gaat door met het bombarderen van burgerdoelen. Ziekenhuizen en scholen liggen in puin, net grote delen van de steden Lviv, Kiev, Charkov en Cherson. Slotema en Poelman willen Leek mobiliseren om in actie te komen voor het land in oorlog. Op verschillende plekken in Leek worden inzamelingsacties georganiseerd. 13 februari vertrekken de mannen met twee grote bussen naar de Oekraïense grens.

Voor Gauke Poelman is het de derde keer dat hij afreist naar Oekraïne. Hij heeft connecties in het land, deed er jarenlang zaken en bezat twee winkels in Charkov. De situatie in het land gaat hem aan het hart. Het is een heel georganiseer om de goederen af te leveren bij de grens, weet hij uit ervaring. ‘De grenscontroles zijn streng. Van tevoren sturen we foto’s van onszelf, de bussen en de kentekens. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan. De douanebeambte pikte ons er zo uit. Hij liet ons weten enorm dankbaar te zijn. Het is een indrukwekkende situatie wanneer je een land in oorlog binnenrijdt’, zegt Poelman die onmiddellijk zijn medewerking toezegde toen Slotema hem benaderde met het initiatief om ook in Leek een inzamelingsactie op te zetten. Hij rijdt graag nog een derde keer naar de Oekraïense grens. ‘Als je ziet waar die mensen meemaken, dat raakt me diep. Het hele Donbasgebied is één groot drama. Alles is kapot en Poetin blijft maar doorgaan met bombardementen. Die man moet stoppen. Hier komt een humanitaire ramp achter vandaan. Hoe bouw je zo’n land weer op? Tel daar het aantal vrouwen dat weduwe is geworden bij op. Ik ben een mensenmens. Dat drijft mij.’

‘Estafette’

Al eerder werden in Zevenhuizen dergelijke initiatieven op touw gezet, in Leek gebeurt dat voor de eerste keer, zegt Slotema. In de kerk deed hij een oproep om steun te krijgen bij zijn actie. Dat is met veel enthousiasme ontvangen. Bij Albert Heijn, Jumbo Groot winkelplein, Poiesz in Tolbert worden inzamelingsacties gehouden en ook bij de gereformeerde kerk in de Tolberterstraat en PKN-kerk de Hoeksteen aan de Lindensteinlaan kunnen mensen spullen brengen. ‘Ook al is het maar één druppel wat we kunnen betekenen, we doen het ervoor. Hulp is keihard nodig.’ Poelman heeft zich net als Ina de Vries en Gea Ausma uit Zevenhuizen (zij startten inzamelingsacties in Zevenhuizen, red.) aangesloten bij de Friese Rijders, de hulporganisatie uit Friesland die er inmiddels ruim 90 ritten op heeft zitten. Het plan is nu de inzamelingsacties verder uit te rollen in de hele provincie, vertelt Slotema. ‘Te vaak in hetzelfde dorp werkt niet. Mensen worden er een beetje moe van, merken we. En dat is ook logisch. Zie het als een soort estafette, we willen nu provinciebreed acties op touw zetten. Eerst in Groningen, wellicht daarna in Drenthe.’

Spullen doneren

Wie spullen wil doneren kan dat doen op de volgende locaties: Albert Heijn Leek: vrijdag 27 januari van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag 28 januari van 10.00 tot17.00 uur. Jumbo Groot Winkelplein: vrijdag 3 februari van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag 4 februari van 10.00 tot 17.00 uur. Poiesz Tolbert: vrijdag 3 februari van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag 4 februari van 10.00 tot 17.00 uur. Hulpgoederen bij de kerken kan op 21 en 28 januari tussen 10.00 en 14.00 uur. Ook kunnen er spullen gebracht worden bij Slotema zelf: Zwarte Els 1 in Leek. Contact: 06-53253321 / jwp_slotema@msn.com. Irma en Gerben Wildeboer van Gezinshuis Verwonder zijn ook inzamelpunt: Kerkweg 58A 9312AA Nietap. Ingang oprit Kerkweg Leek. Contact: 0610721010. Rechtstreeks steunen kan ook op rekeningnummer NL02RABO0335109314 ten name van JWP Slotema met vermelding ‘Leek steunt Oekraïne’

Op maandag 13 februari vertrekken de heren naar Oekraïne met -als het goed is- twee tjokvolle vrachtwagens. ‘Bij de grens worden de goederen overgeladen en vervolgens gedistribueerd naar een centraal punt. Vanuit daar worden de spullen verdeeld over heel het land. Dat is daar gelukkig op zich goed geregeld.’