‘Voor de klant betekent het veel meer aanbod, die kan straks goed shoppen in Roden’

Reuring in de autobusiness: Ter Wolde breidt uit, Volvo terug in Roden

RODEN – Volop ontwikkeling in de Roder autobranche. Na het vertrek van Peugeotdealer Nefkens Roden aan de Ceintuurbaan Noord in Roden, neemt buurman Terwolde het pand over. Terwolde start er een occasioncentre, waar alle merken auto’s verkocht gaan worden. En het Zweedse Volvo komt terug naar Roden. En wel in het pand waar Volvo de Groot ooit begonnen is. Renault en Volvo-specialist Garage de Groot opent haar deuren op 2 november. Reuring in de autobusiness!

Met het vertrek van Nefkens is Garage Louwes in Roden de enige Peugeot-specialist in Roden. “Laat ik allereerst zeggen dat het een behoorlijke schok is dat Nefkens weg is”, begint Martijn Louwes, de derde generatie die aan het roer staat bij het familiebedrijf aan de Kastanjelaan. “Vooral voor het personeel allemaal op straat staat is het vreselijk. Helemaal de manier waarop het gegaan is. Via YouTube-filmpjes kregen ze het ontslag aangezegd. Niet echt netjes. Voor ons betekent het dat we veel klanten van Nefkens terug zien. Dat is mooi natuurlijk. We zitten hier nu 57 jaar. Verhuizen naar een andere locatie zouden we wel graag willen, maar een alternatief is er niet. Dus voorlopig gaan we hier gewoon door. Naast Peugeot is Citroën ons tweede grote merk. We verkopen vooral veel occasions. Nieuwe auto’s doen we op bestelling. Iedereen is van harte welkom!”

Als het een beetje meezit, opent Terwolde over twee weken een occasioncentre aan de Ceintuurbaan Noord. Terwolde heeft het pand van zijn vertrekkende buurman overgenomen, weet Bart Buist van Terwolde te vertellen. “Ruimte biedt kansen. We krijgen de helft aan oppervlak erbij. De hoofdzaak wordt een occasioncentre, waar we occasions van alle merken gaan verkopen. Ook de werkplaats breidt uit. Samen met de komst van Volvo een mooie ontwikkeling. Concurrentie versterkt alleen maar. Gezamenlijk optrekken werkt, daar ben ik van overtuigd. Voor de klant betekent het veel meer aanbod, die kan straks goed shoppen in Roden.”

Jan Feijen van Auto de Groot heeft er zin in. Achter de schermen is de voorbereiding van de verhuizing van Haren naar Roden in volle gang. Samen met zijn compagnon Bert de Groot opent hij op 2 november de deuren van de Volvo en Renault-garage in het pand waar de vader van Bert, Gerrit de Groot, in 1985 Volvo de Groot begon. “Hier ligt historie. We zitten nu in Haren, in een pand waar we uit moeten. We hebben gekeken naar andere opties. Die waren er niet. Terug in Roden is zeker een mooie ontwikkeling. Voor klanten in Haren wordt het natuurlijk wel anders. We zitten niet even meer ‘om de hoek’. Daarom hebben we een haal-en brengservice. Als er een lampje stuk is, komt er een monteur lang om het te repareren. Daar hoeven ze niet voor te betalen, dat doen ze alleen voor het lampje. Ik denk dat we straks een mooi aanbod hebben in Roden.

Hendrik Liewes van Liewes Roden is blij met de ontwikkeling. Meer autobedrijven is goed voor de aantrekkingskracht, vindt hij. “Echt sneu van Nefkens. Dat wil ik eerst even kwijt. Mooi dat het pand weer invulling krijgt, maar erg voor het personeel dat hun baan kwijt is. D het Volvo-pand weer tot leven gebracht wordt is goed. Weer een beetje leven in de brouwerij! Al zijn er maar weinig punten waar je nieuwe auto’s kunt kopen. Het is een landelijke trend. De meeste merkdealers verdwijnen. De eisen liggen hoog. Je moet targets halen, klanttevredenheidsonderzoeken zijn belangrijk, net als prestaties in de markt. We behoren niet tot de grotere Opeldealers, dus moeten we meer opvallen op een ander vlak: online. We zijn actief op onze socials. Met onze YouTube-filmpjes bereiken we heel Nederland. Door internet wordt je etalage groter. Ondanks deze bijzondere tijd doen we het gelukkig goed. Elektrische auto’s worden steeds meer verkocht en gebruikte auto’s zitten, mede door corona, weer in de lift. En je ziet ook vaker een verschuiving naar private lease. Er is steeds meer mogelijk in de autobranche.”