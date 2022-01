‘Voor deze doelgroep is sporten juist zo belangrijk, vooral ook om de sociale contacten’

RODEN – De G voetballers in Noordenveld hebben al heel wat mooie doelen behaald. Na het schitterende kunstgrasveld zijn er dankzij Univé, Uniek Sporten, sponsoren én een crowdfundactie ook twee dugouts gerealiseerd. Voorzitter Jannetta Roede kijkt tevreden terug. Maar als ze één minpuntje moet noemen, is dat het vertrek van de jeugd. Die is door corona afgehaakt en ze ziet ze maar zo niet terugkomen.

De G-voetballers zijn in september enthousiast aan het seizoen begonnen, vertelt Jannetta. ‘Helaas hebben we het maar half af kunnen maken. Naar de uitwedstrijden is het meestal een uurtje rijden. Dat vonden we, met zoveel mensen dicht op elkaar in een busje, niet verantwoord. We hebben we de bus weg moeten doen. Het kon niet meer uit. Gelukkig zijn er verschillende autobedrijven die busjes verhuren. Om de huur en de brandstof te kunnen bekostigen zijn we op zoek gegaan naar nieuwe sponsoren. Met succes. We hebben er behoorlijk wat bijgekregen. De borden hangen inmiddels langs het veld’, weet de voorzitter die ondanks corona toch een hoop leuke dingen zag gebeuren.

De G-voetballers kregen afgelopen augustus hoog bezoek van een delegatie van FC Groningen en FC Emmen. En dat maakte een hoop indruk. ‘Normaalgesproken is er altijd een ‘coaches betaald voetbaltoernooi’ in Barendrecht. Daar gaan zo’n vijftig G-voetballers uit het Noorden naar toe. Ieder team levert een aantal spelers. Omdat dat door corona niet mogelijk was kwamen de clubs naar ons toe. En zo stond Danny Buijs met zijn spelers hier op het veld. Een fantastische dag was het. De spelers kregen allemaal een goodybag met een sweater, een shirt en een broekje van FC Groningen.’ Een ander event wat ook vaste prik moet worden op de agenda is de sponsordag, weet Jannetta te vertellen. De sponsordag begon voor alle sponsoren van de G-voetballers met een kop koffie met iets lekkers. Na de wedstrijd stond ze een heerlijke lunch te wachten. Een zeer geslaagde dag. We zijn voornemens dit ieder jaar te organiseren. Sponsoren zijn zo belangrijk voor ons, ze steken er geld in, daar mag je als club best iets voor terug doen.’

Ook ging een langgekoesterde wens vorig jaar in vervulling: twee spiksplinternieuwe dugouts. ‘Helemaal voor onze doelgroep zijn dugouts ontzettend welkom. Het is prettig dat spelers (ook in een rolstoel) er lekker beschut kunnen zitten. We kregen een leuk bedrag van Univé en van Uniek Sporten. De rest hebben we zelf binnengehaald met een crowdfundactie. Ook leuk was dat de Old Grand Dad’s van onze actie hoorden, dat is een soort Rotaryclub uit het midden van het land. Ze maakten ons spontaan 1500 euro over. Geweldig toch?’

De G Voetballers heeft geen jeugdafdeling meer. Tot grote spijt van de voorzitter. ‘De meesten zijn er in de coronaperiode mee opgehouden, op een paar spelers na. Die trainen nu bij de seniorenteams. Ik vrees dat ze niet terugkomen. Het is een lastige categorie. Wethouder Jeroen Westendorp vroeg me laatst hoe ik erin stond, met jeugdvoetbal. Ik heb hem uitgelegd dat wij graag willen, maar dat er weinig animo is. Mocht er wel voldoende belangstelling zijn, organiseren we het graag. Voor deze doelgroep is sporten juist zo belangrijk, vooral ook om de sociale contacten. Veel van deze jongens gaan samen op vakantie. Dat is ontstaan door voetbal. Op dit moment hebben we 23 leden en 2 senioren teams. Nieuwe leden zijn van harte welkom!’

De Stichting G voetbal bestaat sinds maart 2015 en heeft als doelstelling het bevorderen en ondersteunen van het G voetbal binnen de voetbalvereniging vvONR. De Stichting bestaat uit vrijwilligers zonder beloning en heeft geen winstoogmerk.