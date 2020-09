Voor het belang van de motorsport!

RODEN – De jaarlijkse races op het Speed Center Roden vonden ook dit jaar doorgang. Met een maximum aantal van 250 bezoekers, verdeeld over een terrein waar je met gemakt duizenden mensen kunt herbergen, werd het een bijzondere dag. Drukte bleef uit en de sfeer van andere jaren was veel minder voelbaar. Toch zag Stichting Motorsport Roden zich genoodzaakt de wedstrijd door te laten gaan, al was het maar voor de rijders zelf. En dus werd er gewoon gescheurd op het circuit, waar internationale toppers zich aan elkaar waagden. De races gingen gewoon door, in het belang van de sport. En nu maar hopen dat volgend jaar weer vele duizenden liefhebbers een kijkje kunnen komen nemen!