Voor iedere kop soep brand er een lichtje op een stoel

NOORDENVELD – Het was even aanpoten, sjouwen en tillen geblazen toen de bus van FC Emmen parkeerde op het terreintje voor de Scheepstraschool in Roden. Tientallen kratten met enkele honderden koppen soep moesten vandaaruit hun plek zien te vinden naar inwoners in de gemeente. Gelukkig waren er voldoende hulptroepen aanwezig. Medewerkers van Welzijn in Noordenveld en vrijwilligers vanuit mantelzorg en jongerenwerk hielpen die dag mee om de bakjes met lekkere snert af te leveren bij inwoners die op deze wijze een ‘hart onder de riem’ prima konden gebruiken. De actie werd mede opzet door de Drentse profclub FC Emmen. Voor iedere weggegeven kop soep brand tijdens thuiswedstrijden een lichtje op een stoel. De provincie Drenthe ondersteunde de actie en ook wethouder Kirsten Ypema was van de partij. ‘In deze coronatijd een prima activiteit om zo met elkaar in contact te blijven. Vooral ouderen missen sociale contacten en met deze soep laten we weten dat we er voor hen zijn.’