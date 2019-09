Kunstbedrijven Westerkwartier biedt eindelijk weer hobolessen aan

WESTERKWARTIER – Voor het eerst sinds jaren heeft Kunstbedrijven Westerkwartier weer een hobo docent. Pauline Oostenrijk, zelf ooit begonnen aan de Muziekschool Westerkwartier te Zuidhorn, pakt de draad weer op. ‘Als er geen leraar is, komt niemand erachter hoe het is om hobo te spelen. En dat is zonde.’

Pauline groeide op in Zuidhorn, waar ze op haar zevende in aanraking kwam met Muziekschool Westerkwartier. ‘Destijds had je nog hoboles in Zuidhorn. Zo kwam ik met het instrument in aanraking.’ Wat volgde was een rijke muziekcarrière, die ze te danken heeft aan dit instrument. ‘Ik ging op mijn zeventiende naar het conservatorium in Amsterdam. Ik heb verder 25 jaar in het Residentie Orkest te Den Haag gespeeld’, vertelt Pauline, die aan het instrument dus een hele loopbaan overhield.

Ze zegt dat de hobo toch altijd een beetje een ‘bijzonder instrument’ is geweest. Waar de piano en de gitaar gangbaarder zijn, zie je minder mensen die hobo spelen. ‘Dat klopt. Maar de hobo heeft een hele bijzondere klank. Die klank trok me juist aan. Het is een heel gevoelige klank. In veel gevoelige films hoor je dan ook de hobo. Maar je kunt er gelukkig ook heel vrolijke muziek mee spelen. Ook in vele harmonieorkesten, zoals in die van Leek, zie je de hobo nog wel eens terugkomen.’

‘Voor mij is de hobo het instrument van mijn leven’, vervolgt Pauline. Daarom vond ze het ook zo jammer dat juist hoboles niet meer werd aangeboden bij Kunstbedrijven. ‘Ik woon in Delft, maar geef les op het conservatorium in Groningen. De laatste tijd mis ik het noorden steeds meer. Vandaar dat ik blij ben dat ik in Groningen les geef. En dan is het natuurlijk heel verleidelijk om even een kijkje te nemen in Zuidhorn. Toen ik er achter kwam dat er bij Kunstbedrijven geen hoboles meer werd gegeven, vond ik dat oprecht jammer. Dat zal misschien iets met bezuinigingen en dergelijke te maken hebben, maar toch. Bij mij kwam daarom direct het idee opborrelen om zelf les te gaan geven voor Kunstbedrijven.’

Die lessen moeten plaats gaan vinden in Leek en Zuidhorn. Afgelopen zaterdag nog was Pauline aanwezig bij de Open Dag van Kunstbedrijven in de Oldeborg te Leek. ‘Daar stonden wij om kinderen en volwassenen kennis te laten maken met het instrument. En natuurlijk om te ontdekken of er animo is voor hobolessen.’

Niet alleen op de Open Dag kon men kennismaken met de hobo, ook in de toekomst is dat het geval. Iedereen die wil kan namelijk een gratis proefles volgen. Het leren bespelen van het instrument is volgens Pauline voor iedereen mogelijk. ‘Natuurlijk heeft de één meer aanleg dan de ander’, stelt zij. ‘Waar iemand direct geluid krijgt uit de hobo, is dat voor een ander nog een hele kunst. Maar: wie veel oefent, wordt steeds beter. Dat maakt het natuurlijk ook leuk.’

Geïnteresseerden kunnen op www.paulineoostenrijk.nl een gratis proefles aanvragen.