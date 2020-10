Voor nop van je snoeiafval af op zaterdag 24 oktober

NOORDENVELD – Op zaterdag 24 oktober is er weer een takke(n)dag. Dan kunnen inwoners can de gemeente Noordenveld tussen 8.00 en 15.00 uur uw snoeiafval gratis wegbrengen naar 1 van de 3 locaties in Norg, Peize en Roden.

Onder snoeiafval verstaat de gemeente zijn takken, stelen en andere beplanting. Spoorbielzen, hout van schuttingen, vlechtschermen, stobben of ander afval dat uit de tuin komt hoort er niet bij.

Op 1 van de 3 onderstaande locaties kun je van 8.00 tot 15.00 uur je snoeiafval wegbrengen:

Peize: gemeentelijke werkplaats, De Aanleg 4

Norg: op het terrein van de voormalige gemeentelijke werkplaats, Eenerstraat 69

Roden: op een aangewezen plek aan de Ekkelkamp

Let op: Vergeet niet om je afvalpas mee te nemen, anders krijg je geen toegang tot het terrein.

Op zaterdag 24 oktober is het Brengstation aan de Overslagweg 3 in Roden normaal geopend van 9.00 – 15.45 uur. Hier kunt je, zoals gebruikelijk, met alle afvalsoorten terecht. Hier gelden de normale regels. Dit betekent dat als je je snoeiafval naar het Brengstation brengt, dit niet gratis is, maar €0,13 per kilo kost.